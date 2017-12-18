Pişmaniye ustası bekleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları,Kocaeli’nde geçmişten günümüze kadar devam eden önemli mesleklerden olan pişmaniye yapımında son günlerde yaşanan elaman açığını kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni dönemde bir ilki gerçekleştirerek ilk kez Pişmaniye Yapımı modülü açılmasına yönelik çalışmalar yaparak bu modülü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü programına ekleten KO-MEK, milli istihdam seferberliğine katkı vermeye devam ediyor. KO-MEK, son zamanlarda her alanda çalışabilecek elaman açığının olduğu pişmaniye sektöründe çalışabilecek elamanlar yetiştirmek için “Pişmaniye Yapımı” kursu açıyor. Pişmaniye yapım sektörüne maharetli eller yetiştirmek için yola çıkan KO-MEK yetişmiş elaman bulmakta zorluk çeken bu sektöre yeni yüzler yetiştirmeyi hedefliyor.

BAŞVURU İÇİN GEÇ KALMAYIN

KO-MEK çalışmalara ilk olarak kendi bünyesindeki Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan Usta Öğreticilere işin ustalarından eğitim almalarını sağlayarak başladı. Kendi ustalarını yetiştiren KO-MEK, birçok kurs merkezinde “Pişmaniye Yapım” kursu açmak için hazırlıklarını tamamladı. Pişmaniye ustası olmak isteyen vatandaşlar başvurularınıwww.komek.orginternet sitelerinden veya bizzat Aydınkent, Karamürsel, Mehmet Ali Paşa, Yarımca, Yenikent, Seka Kaynak Atölyesi, Kandıra, Çayırova, Darıca ve Gölcük KO-MEK kurs merkezlerine yapabilirler. Vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek.

PİŞMANİYEYİ İLK YAPAN KANDIRALI HAYRİ USTADIR

Tel helva olarak da bilinen pişmaniyenin tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1400’lü yıllarda Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'u fethetmeden önce ev ahalisinin soğuk kış günlerinde bir araya gelerek yapımı oldukça zahmetli olan bu tatlı türünü yedikleri araştırmalara istinaden çeşitli kaynaklarda görülmüştür. Osmanlı döneminde evlerde yapıldığı gibi zamanla yaygınlaşarak saraylarda da sosyal ve kültürel etkinlik olarak yapıldığı: hatta şu anda İzmit çevresinde üretimi devam eden pişmaniyenin Saray Helvası isminin o dönemlerden kaldığı rivayet edilir.Pişmaniye İzmit kentine özgü bir tatlı türü olarak ün kazanmıştır. Yolculuklarda İzmit’ten geçenleri önce pişmaniye satıcıları karşılar. Kutular içinde ak pamuk görünümü veren bu tatlı ilin simgesi gibidir. Tüm yöresel şenliklerin şölenlerinde vazgeçilmez yiyeceklerindendir. Özgün bir tatlı çeşidi olması hafifliği pişmaniyenin il dışında da aranmasını ilgi görmesini sağlamıştır. Pişmaniyenin ilk standardı (TSE 8787) ile 1987 yılında TSE'ye geçmiştir.Pişmaniyeyi ilk yapan kişi Kandıra'lı Hayri Usta'dır.

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENLER BU KURSLAR SİZİN İÇİN

Büyük istihdam seferberliğine katkı vermeye devam eden KO-MEK geçtiğimiz dönem ilk kez Havuz Suyu Operatörlüğü ve Forklift kursu açarak birçok vatandaşın kendi işini kurmasına olanak sağladı. KO-MEK yeni dönemde başta Pişmaniye Yapımı olmak üzere Asansör Sistemleri Bakımı- Onarımı Elamanı, Servis Elamanı, Fiber Optik, Doğalgaz İç Tesisatçısı, Sıhhi Tesisat, Forklift Eğitimi, Basınçlı Sulama Sistemleri ve Kaynakçılık branşlarında kurslar açarak büyük istihdam seferberliğine vermiş olduğu desteği sürdürmeye devam edecek.