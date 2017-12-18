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Dün 17:40 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Dün 17:42 TSİ )

Haldun Dorman İzmit'e geliyor

Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, 9. yılında 22 Aralık Cuma saat 20.00'da Sabancı Kültür Sitesi`nde Kocaeli seyircisiyle buluşacak

Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, 9. yılında 22 Aralık Cuma saat 20.00'da Sabancı Kültür Sitesi`nde Kocaeli seyircisiyle buluşacak

OYUNUN KONUSU

17. yüzyıl Fransa’sında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in bir tek amacı vardır: Asilzade olmak.. Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi göze alır, anlamlı-anlamsız, yararlı-yararsız ama mutlaka masraflı her çabayı gösterir. Gülünç duruma düşer, alay konusu olur ama hiç yılmaz. Hedefi bellidir: Soylu sınıfa girebilmek, soylu bir Markiz’i baştan çıkarabilmek için her şeyi yapmak ve biricik kızını da mutlaka bir “soylu” ile evlendirmek. Oysa kızı bir başka gence aşıktır. Moilere, yarattığı bu olağanüstü tiplemenin etrafını, onu sömürmeye çalışan Kont, ayakları yere basan karısı, sağduyunun ve samimiyetin temsilcileri hizmetçi ve uşak ile bir dantel gibi örer.Neredeyse her sözcük komik ve her durum gülünçtür oyunda.

DEV OYUNCU KADRO

Türk Tiyatrosu’nun büyük ustası Haldun Dormen`in, yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğü Kibarlık Budalası‘nın uyarlamasını İpek Kadılar yaptı. Hakan Altıner’in sahneye koyduğu oyunun koreografisi Mikel N. Vidhi, kostüm tasarımı Türkan Kafadar, dekor tasarımı Gizem Gürsel – Sedef Kermen, ışık tasarımı Cengiz Özdemir‘e ait. Oyunda Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Caner Tör, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek rol alıyor.

Dün 17:40 TSİ - Kültür-Sanat

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