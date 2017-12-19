Olay akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun idari binasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Yangın korku yaratırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, idari bina ve yatakhane kısmı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 08:58 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:08 TSİ )
Körfez'de korkutan yangın!
Körfez'de bir akaryakıt istasyonunun idari binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bugün 08:58 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz