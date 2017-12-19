KOÜ'lü teknisyen kalbine yenildi!

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde EEG teknisyeni olan Halil Dağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arslanbey’de oturan, 3 çocuk babası 51 yaşındaki Halil Dağ'ın vefat haberi üstüne hastane çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Merhum Dağ, yarın saat 13.00’te hastane önünde gerçekleştirilecek olan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin’e uğurlanacak.