Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde EEG teknisyeni olan Halil Dağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arslanbey’de oturan, 3 çocuk babası 51 yaşındaki Halil Dağ'ın vefat haberi üstüne hastane çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Merhum Dağ, yarın saat 13.00’te hastane önünde gerçekleştirilecek olan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin’e uğurlanacak.
Bugün 09:23 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:09 TSİ )
KOÜ'lü teknisyen kalbine yenildi!
Kocaeli Üniversitesi'nde EGG Teknisyeni olan Halil Dağ, kalbine yenildi.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 09:23 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Ahmet Topal - Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.