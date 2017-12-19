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KOÜ'lü teknisyen kalbine yenildi!

Kocaeli Üniversitesi'nde EGG Teknisyeni olan Halil Dağ, kalbine yenildi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde EEG teknisyeni olan Halil Dağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arslanbey’de oturan, 3 çocuk babası 51 yaşındaki Halil Dağ'ın vefat haberi üstüne hastane çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Merhum Dağ, yarın saat 13.00’te hastane önünde gerçekleştirilecek olan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin’e uğurlanacak.

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Yorumlar

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Ahmet Topal - Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun

Yanıtla . 0Beğen 19 Aralık 16:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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