Genç İzmitliler'den anlamlı yardım

Kurulduğu ilk günden bu yana çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Genç İzmitliler Platformu üyeleri 12-18 Aralık Yoksulluk Haftası dolayısıyla İzmit’in çeşitli mahallelerinde ikamet eden ailelere yardımda bulundu. Samet Şengöz başkanlığında çalışmalarına devam eden platform üyeleri önceki gece Mehmet Ali Paşa, Bekirdere, Cedit, Erenler, Kadıköy, Serdar, Şirintepe,Tavşantepe, Topçular, Turgut, Yenimahalle, Yenişehir, Yeşilova Çenesuyu ve Hacı Hasan Mahallelerinde ki ihtiyaç sahiplerine erzak, kira ve nakit yardımında bulundu.

HALKIN İÇİNDEN BİR PLATFORMUZ

Önce ki gece üç gruba ayrılan ve mahalle mahalle dolaşan platform üyeleri ihtiyaç sahibi insanların dertlerine sıkıntılarına ortak olarak desteklerini esirgemedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan platform başkanı Samet Şengöz ise “Biz önemli gün ve haftalar haricinde de desteklerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteğimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında bizler sadece siyasi parti veya STK ziyaretleri yapan değil halkın içinde İzmitlilerin içinde olan bir platformuz” dedi.