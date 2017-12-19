Goodyear İzmit Lastik Fabrikası Üretim Planlama Müdürü Nuri Peker, kansere yenildi. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın yeğeni olan Nuri Peker’in cenazesi bugün (Salı) Orhan Camii’den öğle namazına müteakip kaldırılarak toprağa verilecektir.
Bugün 09:53 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:30 TSİ )
Nuri Peker vefat etti!
Goodyear İzmit Lastik Fabrikası çalışanlarından Nuri Peker kansere yenildi.
Bugün 09:53 TSİ - Asayiş
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Yorumlar
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Yaşar Gümüş - ALLAH RAHMET EYLESİN NUR İÇİNDE YATSIN SYN KARACAN VE TÜM YAKINLARINA SABIRLAR DİLERİM
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