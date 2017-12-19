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Nuri Peker vefat etti!

Goodyear İzmit  Lastik Fabrikası  çalışanlarından Nuri Peker kansere yenildi.

BÜYÜT

Goodyear İzmit Lastik Fabrikası Üretim Planlama Müdürü Nuri Peker, kansere yenildi. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın yeğeni olan Nuri Peker’in cenazesi bugün (Salı) Orhan Camii’den öğle namazına müteakip kaldırılarak toprağa verilecektir.

Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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Yorumlar

(1)
01

Yaşar Gümüş - ALLAH RAHMET EYLESİN NUR İÇİNDE YATSIN SYN KARACAN VE TÜM YAKINLARINA SABIRLAR DİLERİM

Yanıtla . 0Beğen 19 Aralık 15:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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