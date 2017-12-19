Körfez Mimar Sinan Mahallesi 90 Evler Lale Sokak’ta ikamet eden Necmiye Kaşka'nın Cenazesi bugün (Salı) Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’na defnedilecek. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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Necmiye Kaşka vefat etti
Başiskele'de bulunan Atlantis Özel Eğitim Merkezi Kurucularından Mehmet Ali Kaşka'nın annesi Necmiye Kaşka (68) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz