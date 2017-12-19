Genç Erkekler futbolda 8 çeyrek finalist belli oldu

Müthiş maçlar önceki gün oynandı. İzmit MTAL, Karşıyaka Tüpraş MTAL, İzmit Lisesi ve Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi rakiplerini mağlup ederek adını son 8’e yazdıran takımlar oldu. Çeyrek Final maçları bugün oynanacak ve yarı finale yükselecek dört takım belli olacak. Maçları çok sayıda öğrenci ve öğretmenin takip etmesi bekleniyor.

17 Aralık Pazartesi

İzmit MTAL - Derince Necip Fazıl AL: 3-1

Maşukiye AL - Karşıyaka Tüpraş MTAL: 1-6

Gölcük Barbaros Hayrettin AL - İzmit Lisesi: 4-3

Şehit Davut Ali Karadağ MTAL - Körfez Oruç Reis AL: 1-3

Çeyrek Final Maçları (20 Aralık Çarşamba - Kağıtçı)

10.00 Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi- Darıca Denizyıldızları MTAL

11.30 Gölcük MTAL - Gebze STFA MTAL

13.00 İzmit MTAL-Karşıyaka Tüpraş MTAL

14.30 Gölcük Barbaros Hayrettin AL-Körfez Oruç Reis MTAL