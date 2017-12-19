Müthiş maç Barbaros Hayrettin’in: 4-3

Toplam 7 golün atıldığı ve neredeyse tamamı lisans futbolculardan oluşan takımların maçı 4-3 kazanan Gölcük Barbaros Hayrettin çeyrek finale yükseldi.

RAKİP KÖRFEZ ORUÇ REİS

Gölcük ekibinde turu getiren golleri Ahmet (2), Enes ve Emirhan attı. Maçta 2 kez öne geçen İzmit Lisesi’nin golleri ise Enes, Murat ve Yusuf’tan geldi. Gölcük Barbaros Hayrettin’in çeyrek finaldeki rakibi Körfez Oruç Reis MTAL olacak ve Kağıtçı Stadı’ndaki mücadele saat 14.30’da başlayacak.

GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN AL: 4İZMİT LİSESİ: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Fatih Yavuz***, Gökmen Ortak***, Beyza Kocatürk***

GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN: Barbaros***, Engincan**, Osman***, Numan***, Mert*** (Halil İbrahim**), Ahmet****, Enes*** (Atahan**), Talha** (Nazımhan***), Uğur*** (Alparslan**), Yusuf**, Salih** (Emirhan***)

İZMİT LİSESİ: Talip**, Abdülsamet** (Ali**), Murat***, Mehmet**, Cemal***, Ömer** (Ahmet**), Batuhan**, Enes***, Serhat**, Ömer Faruk** (Tayyip**), Bilal** (Yusuf***)

GOLLER: Enes Dk 25, Emirhan Dk 38, Ahmet Dk 45 ve 54 (Barbaros), Enes Dk 17, Murat Dk. 33 ve Yusuf Dk 69 (P) (İzmit Lisesi)