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Tüpraş patladı! "1-6"

6 Aralık Salı günü başlayan ve 6 grupta 23 lisenin mücadele ettiği Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği ikinci tur maçında Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Maşukiye Anadolu Lisesi ile karşılaştı.