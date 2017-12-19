Tüpraş patladı! "1-6"

Karşıyaka ekibi mücadeleyi Talha (3), Muhammet Emin, Furkan ve Emirhan’ın golleri ile 6-1 kazanırken Maşukiye’nin tek golünü 69. dakikada Yiğit attı. Tüpraş çeyrek final maçında bugün İzmit MTAL ile karşılaşacak ve zorlu maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat13’de başlayacak.
MAŞUKİYE AL: 1KARŞIYAKA TÜPRAŞ MTAL: 6
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
: Sinan Kılıç***, Erhan Atakay***, Yusuf Seymen***
MAŞUKİYE AL: Murat**, Yavuzhan** (Yusuf**), Yıldıray**, Ahmet**, Enes**, Yiğit***, Yiğithan**, Ceyhun**, Tunahan**, Berkay**, Ahmet Geçen** (Kadir**)
KARŞIYAKA TÜPRAŞ MTAL: Coşkun***, Ömer***, Alper***, Furkan*** (Eser***), Samet***, Emirhan***, Yunus Emre***, Tayfun***, Talha**** (Bedirhan ***), Muhammet Emin***, Fatih*** (Ali Kerim**)
GOLLER: Talha Dk. 32, 53 ve 55 Muhammet Emin Dk. 34 Furkan, Dk. 45, Emirhan Dk. 57 (Tüpraş), Yiğit Dk. 69 (Maşukiye)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz