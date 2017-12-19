Körfez Oruç Reis turladı! “1-3”

Körfez temsilcisinde turu getiren golleri Yavuzhan (2) ve Çağrı attı. Çayırova ekibinde Berkay bitime 8 dakika kala attığı gol takımı için yeterli olmadı. Körfez Oruç Reis’in çeyrek finaldeki rakibi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi olacak ve mücadele 14.30’da başlayacak.

ŞEHİT DAVUT ALİ KARADAĞ MTAL: 1KÖRFEZ ORUÇ RESİ AL: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Fatih Yavuz***, Beyza Kocatürk***

ŞEHİT DAVUT ALİ KARADAĞ MTAL: Ramazan**, Hayri**, Berkay***, Sinan**, Berke***, Olcay** (Jabar**), Muhammet Demiral**, Aytaç** (Diyar**), Rıdvancan***, Ahmet Ayan** (Yusuf **), Muhammet Demirci**

KÖRFEZ ORUÇ RESİ AL: Doğukan***, Osman***, Erkan***, Yiğithan*** (Ömer Faruk**), Çağrı*** (Kadir**), Ertan***, Metehan***, Sefa*** (Samet**), M. Emin**, Yavuzhan****, Berat***

GOLLER: Yavuzhan Dk 8 ve 14, Çağrı Dk 41 (Körfez Oruç Reis AL), Berkay Dk 62 (Çayırova Şehit Davut Ali Karadağ MTAL)