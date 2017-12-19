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Körfez Oruç Reis turladı! “1-3”

Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği ikinci tur maçında Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi ile Çayırova Şehit Davut Ali Karadağ MTAL arasındaki maçı her yıl başarılı skorlara imza atan ve yarı finaller gören Oruç Reis 3-1 kazandı.

Körfez temsilcisinde turu getiren golleri Yavuzhan (2) ve Çağrı attı. Çayırova ekibinde Berkay bitime 8 dakika kala attığı gol takımı için yeterli olmadı. Körfez Oruç Reis’in çeyrek finaldeki rakibi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi olacak ve mücadele 14.30’da başlayacak.

ŞEHİT DAVUT ALİ KARADAĞ MTAL: 1KÖRFEZ ORUÇ RESİ AL: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Fatih Yavuz***, Beyza Kocatürk***

ŞEHİT DAVUT ALİ KARADAĞ MTAL: Ramazan**, Hayri**, Berkay***, Sinan**, Berke***, Olcay** (Jabar**), Muhammet Demiral**, Aytaç** (Diyar**), Rıdvancan***, Ahmet Ayan** (Yusuf **), Muhammet Demirci**

KÖRFEZ ORUÇ RESİ AL: Doğukan***, Osman***, Erkan***, Yiğithan*** (Ömer Faruk**), Çağrı*** (Kadir**), Ertan***, Metehan***, Sefa*** (Samet**), M. Emin**, Yavuzhan****, Berat***

GOLLER: Yavuzhan Dk 8 ve 14, Çağrı Dk 41 (Körfez Oruç Reis AL), Berkay Dk 62 (Çayırova Şehit Davut Ali Karadağ MTAL)

Bugün 10:31 TSİ - Spor

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