İzmit’te bayanlara özle sema gösterisi

İzmit Belediyesi ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği ortaklığındaki etkinlik 24 Aralık Pazar günü saat 14.00 de Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında bayanlara yönelik sema gösterisinde yer alacak semazen ve sazendelerin de kadın olacağı kaydedildi. Ücretsiz olan etkinliğe bayanların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.