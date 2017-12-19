İzmit Belediyesi ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği ortaklığındaki etkinlik 24 Aralık Pazar günü saat 14.00 de Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında bayanlara yönelik sema gösterisinde yer alacak semazen ve sazendelerin de kadın olacağı kaydedildi. Ücretsiz olan etkinliğe bayanların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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İzmit’te bayanlara özle sema gösterisi
İzmit’te bayanlara özel sema gösterisi yapılacak.
Bugün 10:34 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz