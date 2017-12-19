İçinde matkap vidalama (EY 75A1 X model), darbeli somun sıkma / vidalama (EY 75A2 X model), şarj aleti iki adet akü seti ve adaptör) bulunan taşıma çantası ile satışa sunulan PANASONIC Kombo Set, beyler için en uygun yeni yıl hediyesi… Pratik tasarımlarıyla evdeki birçok tamirat ve tadilat işinde kullanılabilen ürünler, üstün performansı ile de dikkat çekiyor. Öte yandan 55 dakika kullanılabilirlik ve 70 dakikalık tam şarj edilebilirlik özelliği ile kablosuz ve akülü çalışan aletler, dayanıklılığı ile de rakipleri arasından sıyrılıyor. Sağanak yağmur altında bile sorunsuzca çalışabilen ürünler, aynı zamanda tozdan da etkilenmiyor. Yüksek seviye toz ve su koruması, zorlu saha koşullarında çalışırken artırılmış sağlamlığı da beraberinde getiriyor. PANASONIC, profesyonel el aletlerine 3 yıl garanti verirken, Türkiye genelinde oluşturulmuş 21 yaygın servis noktası ağı ile de satış sonrası destek sağlıyor.
Bugün 10:36 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:37 TSİ )
Yeni yıl için en kullanışlı hediye
Beyler evlerdeki ufak tefek tamirat işlerini üstleniyor. Ancak tüm bu işleri olabildiğince kolaylaştıracak el aletlerine de mutlaka ihtiyaç duyuyor. Dünyanın önde gelen markalarından PANASONIC, yeni yıla girerken beylere özel bir hediye düşünenlere, Panasonic Kombo Set ile son derece kullanışlı bir alternatif sunuyor.
Bugün 10:36 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz