Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında 200 ve 250 nolu hattaki otobüslerde tamamlayıcı aktarma ücreti uygulanıyor. Tamamlayıcı aktarma uygulamasında; aktarma yapan hattın ücreti, binilecek olan hattın ücretinden düşülüyor. 265 nolu Maşukiye-Umuttepe hattında tamamlayıcı aktarma uygulaması başladı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları arasındaki aktarmalı yolculuklarda yüzde 50 indirim uygulanıyor.

200 VE 250 NOLU HATTA TAMAMLAYICI AKTARMA

Tamamlayıcı aktarma uygulamasında; aktarma yapan hattın ücreti, binilecek olan hattın ücretinden düşülüyor. Aktarmalı binişlerde 200 ve 250 numaralı hatlarda tamamlayıcı fiyat uygulaması yapılıyor. Örneğin Karamürsel’den belediye otobüsü ile İzmit’e gelen bir yolcunun kartından 6 TL çekiliyor. Yolcu, İzmit’te inip 250 nolu hattı kullanarak Sabiha Gökçen Hava Alanına gitmek istediğinde, 250 nolu hattın ücreti olan 13 TL ye tamamlamak için kartından 7 TL daha çekiliyor. Böylelikle Karamürsel’deki vatandaş da Sabiha Gökçen’e gitmek için tek ücret ödemiş oluyor.

MAŞUKİYE - İZMİT OTOGAR ARASI AKTARMA

Tamamlayıcı aktarma uygulaması kapsamında 265 nolu Maşukiye-Umuttepe hattı, 200 ve 250 nolu hatlara aktarma yapıyor. Maşukiye- Acısu- Uzunçiftlik- Köseköy güzergahındaki duraklardan İzmit otogara aktarma yapılabiliyor. Kartepe ilçesindeki yolcular bu sayede tek araç ücreti ödeyerek 200 ve 250 nolu hatları kullanıp, gidecekleri yerlere konforlu bir şekilde ulaşım sağlıyor.

AKTARMADA YÜZDE ELLİ İNDİRİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında aktarmalı yolculuklarda yüzde 50 indirim uygulaması devam ediyor. Belediye otobüsleri ve deniz ulaşımı ile seyahat eden yolcular, aktarmalı olarak gidecekleri yer için tekrar farklı bir hattaki toplu taşıma aracına 90 dakika içerisinde bindiklerinde ulaşım ücretinin yarısını ödüyor. Uygulama, belediye ve UlaşımPark’a ait otobüsler ile deniz ulaşımı araçlarında geçerli. Yüzde 50 indirim; aktarma yapılan araçlardan ücreti düşük olan hat üzerinden yapılıyor.

TOPLU TAŞIMA TEŞVİK EDİLİYOR

Tamamlayıcı aktarma ve ücretsiz aktarma uygulamaları trafik yoğunluğunu kısmen rahatlatıyor. 90 dakika içerisinde ikinci araca binildiğinde ücrette %50 indirim olması toplu taşımayı hem teşvik ediyor, hem de yolcuların daha ekonomik bir ulaşım yapmalarını sağlıyor. Uygulama ile toplu taşımanın tercih edilmemesinden kaynaklanan ve giderek artan bireysel araç sahipliği oranının düşürülmesi, dolayısıyla trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması hedefleniyor.

KARA VE DENİZ ULAŞIMINDA ENTEGRASYON

Aktarmadaki bu sistem otobüs ve deniz ulaşımında başarılı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bu süre içerisinde vatandaşların uygulamadan yoğun bir biçimde faydalandıkları görülüyor. Direk ulaşım imkanı olmayan, iki araç ile ulaşımın zorunlu olduğu yerlere vatandaşlarımız aktarma sayesinde indirimli olarak ulaşabiliyor. Ayrıca aktarma deniz ulaşım araçları ve otobüs hatları arasında geçerli olduğundan iki ulaşım modu arasında entegrasyon da sağlanıyor.