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Aksoy, Hüseyin Avni Mutlu'nun yerini aldı

Bir dönem Diyarbakır Valiliği görevini yürüten ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Avni Mutlu’nun fotoğrafı, valilik makamı önünde bulunan valilerimiz panosundan kaldırıldı.

2007-2010 yılları arasında Diyarbakır Valiliği görevini yürüten ve daha sonra İstanbul Valiliğine atanan Mutlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülkiye yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla cezaevine gönderildi. Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan Mutlu’nun fotoğrafı, Diyarbakır Valiliğinde bulunan ve geçmişte görev yapan valilerin resminin bulunduğu panodan çıkarıldı. Panoda, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ile merkeze çekilen Vali Mustafa Toprak arasında görev yapan Mutlu’nun resmi bulunmazken, panoya son olarak, Kocaeli’ne atanan Vali Hüseyin Aksoy’un fotoğrafının yerleştirildiği görüldü.

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