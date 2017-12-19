Köfteci Yusuf'ta adaylığını açıkladı!

Kocaeli Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Taşçı, 14 Ocak’ta yapılacak olan genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Outlet Center’de bulunan Köfteci Yusuf’ta düzenlenen kahvaltılı programa çok sayıda servis işletmecisi ve oda üyeleri katıldı. Mevcut Başkan Taşçı, “Dört yıl önce, ben ve arkadaşlarımızı göreve getiren siz esnafımıza hizmet etmeye çalıştık. Elbette yapamadıklarımız var, yaptıklarımız var. Bir de tamamlayamadığımız çalışmalarımız var. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi 14 Ocak’ta yapılacak olan genel kurulumuz nedeniyle ben ve arkadaşlarımız yeniden göreve talibiz” dedi.

Kendimizi sorgulamalıyız

Odanın 2 bin 500’e yakın üyesi bulunduğunu belirten Taşçı, “Maceralara girmedik, kimseyle kavga etmedik. Dik durduk ama diklenmedik. Esnaf olarak üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Kendimizi geliştiriyor muyuz? Birlik ve beraberlik için ne yapıyoruz? Şirketlere karşı şirketleşip veya kooperatifleşip fiyatları kırmadan ya da ihalelere girip işi kendimiz almayı düşünüyor muyuz? Bunları değerlendirmeli ve kendimizi sorgulamalıyız. Yapılacak olan genel kurulumuzda anlattıklarımı değerlendirerek karar vermenizi, 2 bin 500 esnaf ve ailesinin yükünü ve sorumluluğunu taşıyabilecek adayları buna göre değerlendirmenizi ve karar vermenizi istiyorum” şeklinde konuştu. Genel Kurul, 14 Ocak günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak. Oda üyesi olan Hüseyin Babaç ve Süleyman Aygün’ün ise oda seçimlerinde aday olmaları bekleniyor.