Gebze ilçesinde bir hırdavatçı ile Çayırova ilçesinde bir halı mağazasında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Şüphelilerin kullandığı araç, iş yerlerine ait güvenlik kameraları ve çevrede bulunan MOBESE kameraları sayesinde tespit edildi. Polisin başarılı takibi sonucu, olaydan 2 hafta sonra O.Ç. isimli şüpheli yakalanırken geçtiğimiz Ağustos ayında ise olaya karıştığı belirlenen İ.K. isimli diğer şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki şüpheli de tutuklanmıştı. Olayda firari olarak aranan S.Ö. (38) ise Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Nisan ayında girdiği hırdavatçıdan 300 bin lira değerinde malzeme, halıcıdan ise 10 bin liralık overlok makinesi çaldıkları öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli S.Ö., Gebze Adliyesine sevk edildi.
Bugün 11:13 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
Alışveriş yapar gibi dükkan soydular
Gebze'de bir hırdavatçı dükkanına girip 300 bin TL değerinde matkap ve beton delici çalan hırsızlardan üçüncüsü de yakayı ele verdi.
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Bugün 11:13 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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