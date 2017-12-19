İnşaatta iş kazası! 1 yaralı...

Olay, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmen evi yanında yapımı devam eden inşaatta çalışan Ferhat Ç. (30) dengesini kaybederek, inşaattın önünde bulunan kumun üzerine düşerek yaralandı. İnşaatta çalışan diğer işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanedeki işçinin hayati tehlikesinin bulunamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.