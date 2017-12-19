İzmit 7. Bölge Okulları’ndan örnek proje

Toplanan atıklardan elde edilecek gelir, sokak hayvanları yararına çalışmalar yürüten KOHAYDER ve KOÜ Hayvan ve Doğa Dostları Kulübü’nebağışlanacak. Projeye katılan okulların müdürleri ve okullarda projeyi takip edecek koordinatör öğretmenler düzenli toplantılarla bu güzel çalışmayı başarıyla tamamlamak için etkin çalışmalar sürdürüyor.