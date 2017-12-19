Toplanan atıklardan elde edilecek gelir, sokak hayvanları yararına çalışmalar yürüten KOHAYDER ve KOÜ Hayvan ve Doğa Dostları Kulübü’nebağışlanacak. Projeye katılan okulların müdürleri ve okullarda projeyi takip edecek koordinatör öğretmenler düzenli toplantılarla bu güzel çalışmayı başarıyla tamamlamak için etkin çalışmalar sürdürüyor.
Bugün 11:23 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 11:26 TSİ )
İzmit 7. Bölge Okulları’ndan örnek proje
İzmit 7. Bölge Okulları, ‘Atıklarımız Umuda Dönüşsün’ sloganıyla yol aldıkları Elektronik Atık ve Pil Toplama Kampanyası ve Sokak Hayvanlarına Yardım Projesi adını verdikleri projelerini başlattı.
Bugün 11:23 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz