AKP'li başkan tutuklandı!

Henüz belli olmayan bir sebepten dolayı araması olan AKP Dilovası İlçe Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Yılmaz, tutuklandı. Alınan bilgilere göre, dün gece jandarmanın yaptığı uygulamada göz altına alınan Yılmaz, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz tutuklandı. Kaynak: Kulis Haber