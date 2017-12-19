Henüz belli olmayan bir sebepten dolayı araması olan AKP Dilovası İlçe Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Yılmaz, tutuklandı. Alınan bilgilere göre, dün gece jandarmanın yaptığı uygulamada göz altına alınan Yılmaz, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz tutuklandı. Kaynak: Kulis Haber
Bugün 11:33 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:43 TSİ )
AKP'li başkan tutuklandı!
AKP'li eski başkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bugün 11:33 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz