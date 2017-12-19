Kocaeli'den Kudüs'e yürüyor...

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki için pazar günü İstanbul'dan Kudüs'e ulaşmak hedefiyle yürüyüş başlatan 35 yaşındaki Nurettin Koç, Kocaeli'nin Körfez ilçesine geldi. Elinde Filistin bayrağı ile yürüyen Koç, Mimar Sinan Mahallesi'nden yol güzergahındaki bir sonraki kent olan Sakarya'ya doğru yola çıktı. Koç, yolculuk öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki masum insanlara yaptığı zulme kayıtsız kalamadığını belirterek, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının da yürüyüşü başlatmasında etkili olduğunu söyledi.

Hatay'dan sonrası izin çıkarsa

Müslüman bir birey olarak yürüyüşe geçtiğini ifade eden Koç, "Şu andaki hedefim Hatay'a kadar yürümek, Hatay'daki insanlarla da istişare edip şartları değerlendirmek. Sınırdan sonrası için bir şey diyemiyorum. Güzergahı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Adana, Osmaniye ve Hatay olarak düzenledim. İzin çıkarsa, Allah nasip ederse hedefim Kudüs'e ulaşmak. Vicdanı olan hiç kimse bu zulme kayıtsız kalamaz. İnsani ve İslami olarak kimse bu kararı kabul etmiyor, edemez." şeklinde konuştu.

2 ay sürecek

Koç, yol güzergahında kendisini gören sürücülerin olumlu tepkiler verdiğini dile getirerek, sürücülerin kendisini gideceği yere kadar bırakma teklifinde bulunduğunu da kaydetti. Eylemi yürüyerek gerçekleştireceği için araçlara binmediğini anlatan Koç, "Yürüyüşün 2 ay bulacağını düşünüyorum. Günde ortalama 25-28 kilometre yürüyorum. Konaklama olarak ilk akşam dinlenme tesisinde kaldım. Kentlerdeki Müslümanların sahip çıkmasıyla konaklamayı hallediyoruz." ifadelerini kullandı.