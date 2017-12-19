Meslek lisesinden Cern’e uzanan yolculuk

Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 12. sınıf öğrencileri Batuhan Sarı, Furkan Yavuz ve Murat Kaya, hocaları Volkan Ak önderliğinde ‘Zihin Kontrolü’ projesini geliştiriyor. Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımcı Proje yarışmasında birincilik alan proje ile öğrenciler Cern’e gitmeye hak kazandı. Marmara Bölgesi’nde 120 okul arasında birincilik alan proje, kişinin kafasına takılan cihazın beyin dalgalarında algıladığı yorgunluk belirtilerini, yazılı ve sesli mesaj olarak görevli çalışana iletiyor. Ayrıca cihaz yorgunluk belirtisi olan ya da baygınlık geçiren çalışanın kullandığı iş makinesini devre dışı bırakıyor. Bu sayede iş kazası gerçekleşmeden olumsuz durum engelleniyor. Bununla beraber sistem algılanan beyin dalgalarını tablet ve bilgisayar ekranında grafik olarak kaydediyor. Belirlenen işçi ayrıca bilgisayar ekranında kendisine verilen numara ile belirtiliyor. Öğrenciler ileri ki zamanlarda projenin askeri alanlarda da kullanılabileceğini belirttiler. Ayrıca bu yıl ilki düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı’nda geliştirdikleri sistemi sunan öğrenciler, Cern’e gitmeye hak kazandı. Ödüllerini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın elinden alan lise öğrencileri kazandıkları başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Ayrıca öğrenciler projelerini Mart sonu İngiltere’de, Mayıs ayında da İspanya’da sergileyeceklerini belirttiler.

“Projemiz iş sağlığı ve alanındaki kazaları en aza indirgemek için yapılmıştır”

Projenin yapımında öğrencileriyle beraber sabahlara kadar çalıştıklarını belirten öğretmen Volkan Ak, “Projemiz iş sağlığı ve alanındaki kazaları en aza indirgemek için yapılmıştır. Projemizde beyin dalgalarını okuyoruz. Normal hayatta insanlarda Alfa, Beta, Teta gibi dalgalar vardır. Yorulmadan az önce Teta dalgası yayarız. Ve bu dalgaları biz yakaladıktan sonra bluetooth üzerinden arduinoya gönderiyoruz. Arduino üzerinden mevcut iş makinesini daha kaza olmadan kapatıyoruz. Aynı şekilde sistemde işçi başından böyle bir tablete bluetooth üzerinden veri geliyor. Buradaki veri de hangi işçinin yorulduğuna dair veri alıyorsunuz. Buradan da çift taraflı çalışan sistemimiz makineye engel olabiliyor. Aynı zamanda cep telefonuna da kısa mesaj gönderiyoruz. Mesaj üzerinden de işçi başı hem firma çalışanından yetkililer mesaj ile bu kontrolü gerçekleştirebiliyor. Ve iş kazası olduğu zaman kesinlikle ört-bas edilemez hale gelmiş oluyor” dedi.

Sanayi ve askeriyede kullanılabilecek

Sistemin çok ileri seviyelere gelebileceğine dikkat çeken öğrenci Batuhan Sarı, “Hedefimiz projenin seri üretime geçilmesi. Hangi alanlarda kullanılacak derseniz sadece sanayi ile kalmayacak. Geliştirme aşamasında, prototip aşamasında şu anda projemiz. Sanayi ve askeriyede kullanılacak. Şu an prototip aşamasında ve gerçekleştirebileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sabahlara kadar uyumadık”

Kocaeli Bilişim Fuarı’nda yapacakları sunum için cihazın beyin dalgalarını en iyi şekilde almasını sağlamak amacıyla sabah saatlerine kadar uyumadıklarını belirten öğrenci Murat Kaya, “Projemizin işleyiş şekli gördüğünüz üzere kafamızdaki cihazı kullanarak beynimizin dalgalarını ölçüp eğer ‘Teta’ adlı uyku zamanında yollanan dalgalarsa kişinin önündeki ağır iş makinesini kapatmayı amaçlıyoruz. Bu şekilde işliyor. Beynimizin dalgalarını alan alet bluetooth aracılığıyla androidimize yolluyor. Androidimiz de inceliyor, eğer Teta dalgası varsa hem internetteki sunucumuza yolluyor hem de kendisi uyarı veriyor. Bu şekilde iş kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz projemizi daha da geliştirip ileride askeri ve otomotiv alanlarında kullanmak”

Sistem hakkında “Geliştirilebilirdik açısından çok alanda önü açık bir proje” diyen Furkan Yavuz, “Fabrikalarda çalışan işçilerimizin iş kazalarında onları koruma, onların herhangi bir duruma maruz kalmamasını sağlamak. Hedefimiz ileride projemizi geliştirirsek çok kapsamlı bir alan olduğu için askeri alanda, okullarda, bazı otomotiv firmalarında da kullanılabilecek bir proje. Projemizin ilk aşamasından bahsedersek, insan beyninin yaydığı beyin dalgalarını ölçtüğü için, beyin dalgalarını yollayarak arduino tarafından kapatabiliyoruz” dedi.