Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Kocaeli Emlakçılar Odası başkanı Ahmet Pekin ve TEMFED üyelerini kabul etti. Bakanlıkta yapılan toplantıda Taşınmaz Ticareti ile ilgili yönetmelik üzerine bir çalışma yapıldı. Emlak müşavirliği kanunu çalışmaları ve gelinen aşama gözden geçirildi. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin bakan Bülent Tüfenkçi'ye İzmit Pişmaniyesi ile birlikte bir de ekmek götürerek, kayıt dışı çalışanlarla artık ekmeğimizi paylaşmak istemiyoruz dedi. Bakan Tüfenkçi ise, çalışmaların sonuna gelindiğini söyleyerek biraz daha sabırlı olunması gerektiğini dile getirdi. Ahmet Pekin Son olarak; ‘’Bakanımıza misafirperverliğinden dolayı tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz" dedi.
Bugün 12:00 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:01 TSİ )
Pekin'den Tüfenkçi'ye ziyaret
Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'yi ziyaret etti.
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Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz