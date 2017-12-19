Çocuk Edebiyatı Ödülleri sahiplerini bulacak

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu, 21 Aralık Perşembe Günü saat 16.30’da ÖDTÜ KYÖD okullarında düzenlenecek olan Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Çocuk Edebiyat Ödülleri ile ilgili bilgi vermek amacıyla dün basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya KYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve Jüri Başkanı Şerif Ünan’ın yanı sıra yarışma jüri üyeleri ve okul yönetimi katıldı. İlki düzenlenen yarışmada ödül üç eser arasında paylaştırılacak. Üç eser sahibinin her birine 2 bin TL verilecek.

TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUN İLGİ

Açıklamada yarışma ile ilgili bilgi veren KYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve Jüri Başkanı Şerif Ünan, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve daha sonra geleneksel hale getireceğimiz Türkiye genelinde yapılan yarışmaya yoğun ilgi gösterildi. KYÖV amaçları doğrultusunda bu kez de kültür alanında Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Çocuk Edebiyatı Ödülleri gerçekleştiriyor. Yarışma, çocukların bilincini kirletmeyen, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya çıkarılması ve çocuk edebiyatına dikkat çekilmesini amaçlıyor” dedi.

ÖDÜL 3 KİŞİ ARASINDA PAYLAŞILACAK

Söz konusu yarışma için yıl içinde duyurular yaptıklarını dile getiren Ünan, “Yarışmacılar, 7-14 yaş aralığı için hazırlamış oldukları şiir, masal, öykü ve romanları ile yarışmaya katıldılar. 21 Aralık Perşembe günü saat 16.30’da ODTÜ KYÖD Okullarında düzenlenecek bir törenle eser sahiplerine ödülleri takdim edileceğiz. Ödül üç eser arasında paylaştırılacak. Üç eser sahibinin her birine 2 bin TL verilecek” diye konuştu.

ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLLERİ JÜRİSİ

Şerif ÜNAN (KYÖV Yönetim Kurulu Başkanı, Sanayici) – Jüri Başkanı

Şener AKSU (Aydili Sanat Yayınları ve Ekinoks Yayınları Yayın Yönetmeni)

Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇEVİRME (Kocaeli Üniversitesi Çocuk Edebiyatı )

Selma GÜN (Şair, Yazar,Ressam)

Pınar BÜKER (ODTÜ GV ÖZEL KYÖD ORTAOKULU Türkçe Öğretmeni)

ÖDÜL SEKRETARYASI:

ODTÜ GV ÖZEL KYÖD İLKOKULU ve ORTAOKULU

Özlem AKYÜREK- Kurumsal İletişim Uzmanı

Ödül şartnamesi şu şekilde:

1) Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “Çocuk Edebiyatı Ödülleri”, her yıl 21 Aralıkta düzenlenecek bir törenle verilecektir.

2) Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “Çocuk Edebiyatı Ödülleri” , 2017 yılından başlamak üzere her yıl düzenlenecektir.

3) Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “Çocuk Edebiyatı Ödülleri”, o yıl yayıma hazır veya yayımlanmış hale getirilmiş dosyalara verilecektir. Ancak bu yıl yarışmanın ilki düzenlendiğinden 2015-2017 yıllarında basılmış eserler de kabul edilecektir.

4) Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “Çocuk Edebiyatı Ödülleri”, 7-14 yaş aralığı için hazırlanmış şiir, masal, öykü ve romanlar için geçerlidir.

5) Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “Çocuk Edebiyatı Ödülleri”, üç eser arasında paylaştırılacaktır. Üç eser sahibinin her birine 2.000 TL ödenecektir.

6) Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “Çocuk Edebiyatı Ödülleri”ne uygun bulunan eser sahiplerine “ODTÜ ÖZEL KYÖD İLKOKULU ve ORTAOKULU”nda söyleşi ve imza günü düzenlenecektir.