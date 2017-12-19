1 aylık bebek için acil kan aranıyor!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören ve lösemi teşhisi konulan 1 aylık bebek Gülsüm Almina Durgut için acil olarak 0Rh Pozitif (+) kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşların hastaneye ya da baba Tacettin Durgut’a 0539 604 1676 numaralı telefondan ulaşmaları rica olunur.