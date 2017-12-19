Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören ve lösemi teşhisi konulan 1 aylık bebek Gülsüm Almina Durgut için acil olarak 0Rh Pozitif (+) kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşların hastaneye ya da baba Tacettin Durgut’a 0539 604 1676 numaralı telefondan ulaşmaları rica olunur.
Bugün 12:33 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 14:58 TSİ )
1 aylık bebek için acil kan aranıyor!
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde lösemi teşhisi konulan 1 aylık bebek Gülsüm Almine Durgut için acil olarak 0 RH Pozitif (+) kana ihtiyaç vardır.
Bugün 12:33 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz