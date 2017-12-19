Genç anne kansere yenildi

İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi Esen Sokak adresinde ikamet eden muhasebeci İsmail Karabulut’un eşi Zeynep Okur Karabulut (28) yaklaşık 7 ay önce gırtlak kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Aniden fenalaşan Zeynep Okur Karabulut, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Zeynep Okur Karabulut’un cenazesi Delihasanlar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.