İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi Esen Sokak adresinde ikamet eden muhasebeci İsmail Karabulut’un eşi Zeynep Okur Karabulut (28) yaklaşık 7 ay önce gırtlak kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Aniden fenalaşan Zeynep Okur Karabulut, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Zeynep Okur Karabulut’un cenazesi Delihasanlar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Genç anne kansere yenildi
İzmit Tavşantepe Mahallesinde ikamet eden 28 yaşındaki genç anne Zeynep Okur Karabulut, 7 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bugün 13:34 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz