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Ceyhan: Ter dökmezsek seçimden sonra gözyaşı dökeriz

12 ilçe başkanıyla bir araya gelen AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Mahalle Koordinasyon toplantıları yapacağız. 40 ya da 60 kişilik heyetlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunacağız. Seçimden önce ter dökmezsek seçimden sonra gözyaşı dökeceğimizi biliyoruz” dedi.

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 12 ilçe başkanın katılımıyla dün il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya İl Gençlik Kolları Emre Kahraman, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve il başkan yardımcıları katılım gösterdi. Teşkilat çalışmaları ile ilgili bilgi veren Ceyhan, “Bugün ilçe başkanlarımızla verimli bir toplantı yaptık.3 Temmuz’da başladığımız kongre takvimimizi tamamladık. Her hangi bir iki liste ya da başka herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden süreci tamamlamış olduk” dedi.

MAHALLE KOORDİNASYON TOPLANTILARI

Ceyhan, “AK Parti Kocaeli teşkilatlarının 2018 faaliyet planları ve Mart 2019’daki seçim çalışmaları konularında istişarelerimizi yaptık. Teşkilatlarımızın yeniden değerlendirilmesi hususunun 31 Aralık’a kadar tamamlanmasını planlıyoruz. Mahalle Koordinasyon toplantıları yapacağız. İlk etapta ilçe başkanlarımız mahallelerimizde bir toplantı periyodu yapacak. Bir formumuz var. Bu formu 10 mahallesi olan ilçelerimiz Ocak ayı sonuna kadar, 30 mahalle üzerinde mahallesi olan ilçe başkanlarımız mart ayı sonuna kadar bizlere takvimlendirme bilgilerini verecekler. 40 ya da 60 kişilik heyetlerle bir araya geleceğiz. Mahalle başkanlarımız ve bu ekiple teşkilat konuları ve bazı konuları istişare edeceğiz. Ardından o mahalledeki üye durumu ve hedefimiz üzerine çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

SEÇMEN SAYISINI YÜZDE 10 ARTTIRACAĞIZ

Konuşmasına devam eden Ceyhan, “2018 sonuna kadar tüm mahallelerimizde seçmen sayısının yüzde 30’unu üye yapmayı hedefliyoruz. Ardından seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. 2014’teki sonuçlarımızı en az yüzde 10 daha arttırma hedefi koyduk. Örneğin yüzde 57 oy aldığımız bölgeden yüzde 63 oranında oy almayı planlıyoruz. Bu ve benzer çalışmaları tüm seçmeninizle ev ev gidilerek hayata geçireceğiz. Biz 2018 yılında ciddi bir ekiple seçmenimizle görüşeceğiz. Mahallelerde öne çıkan sorunları dinleyeceğiz. Mart ayına geldiğimizde tüm mahallelerimizde bu çalışmayı bitirip atılması gereken adımları atacağız. Bu bizim için önemli bir çalışma” şeklinde konuştu.

BEYANNAME TOPLANTISI YAPILACAK

İstişare toplantılarımızı ilçelerimizde Ocak ayı sonu gibi bitireceğiz diyen Ceyhan, “Böylelikle istişare adı verdiğimiz toplantılarda ilçeyle alakalı konuları görüşeceğiz. Kartepe ve Gölcük ilçemizde aralık ayı sonunda yerel danışma toplantılarımızı hayata geçireceğiz. Belediye başkanlarımızdan seçim beyannamesinde nelerin yapıldığının sunumlarını alacağız. Bu Perşembe günü sayın Bakanımızın başkanlığında, büyükşehir başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızın ve milletvekillerimizin katılımıyla Ankara’da beyanname toplantısı yapacağız. Saat 10.00’da Kartepe, 12.00’da Karamürsel, 15.00’te de Gölcük’ün beyanname toplantısı yapılacak. Böylesi güçlü ve başarılı teşkilatla Kocaeli AK Parti ailesi dedikoduları bir kenara bırakıp çalışmalarını yapacak” ifadelerini kullandı.

TER DÖKMEZSEK GÖZYAŞI DÖKECEĞİZMİZİ BİLİYORUZ

Teşkilatlarımızın eğitim çalışmasını da şubat ayında hayata geçireceğiz diyen Ceyhan konuşmasında, “Teşkilat akademisinin dördüncüsünü yapacağız. Biz seçimi beklemeden ter dökmesini bilen bir teşkilatız. Seçimden önce ter dökmezsek seçimden sonra gözyaşı dökeceğimizi biliyoruz. Biz seçimde gözyaşı dökmemek için bugünden itibaren güçlü bir sistemli, çalışmayı yapacağız. Biz 2019 hedefini 2014’te aldığımız sonuçlara göre belirliyoruz. Genel seçimi genele, yerel seçimi de yerele göre planlıyoruz. Bu yapılanmayı da en hızlı yapan tek teşkilat Kocaeli teşkilatıdır” dedi.

Bugün 13:43 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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