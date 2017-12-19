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Bugün 13:51 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:52 TSİ )

SEDAŞ ödüle layık görüldü

Ankara’da Bilkent Otel de gerçekleşen 3.Enerjide AR-GE Çalıştayında SEDAŞ, “Elektronik Sayaçların Uzaktan Okunması Projesi” İle Birinci AR-GE başarı ödülünü aldı.

SEDAŞ’ın projesi EPDK AR-GE Komisyonunca ödüle değer görüldü. Ar-GE projesi ödülü TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fatih Dönmez tarafından SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven’e verildi.

GÜVEN DUYGULARINI PAYLAŞTI

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “Ülkemiz ve dağıtım sektörü için de “AR-GE Projeleri’nin Şart” olduğuna inanıyoruz.” dedi. Güven, Müşteri memnuniyeti sağlayan, kesintisiz hizmet verilmesine yönelik, EPDK onaylı AR-GE Projeleri ile sektörde başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini ve Ar-Ge proje çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Güven, SEDAŞ’ın projesinin ödüle layık görülmesinden onur ve mutluluk duyduklarını ve tüm SEDAŞ çalışanları adına bu ödülü aldıklarını ifade etti.

Bugün 13:51 TSİ - Ekonomi

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