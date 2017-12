Yüzlerce sokak hayvanını beslemek için yarım ton mama dağıttılar

Kocaeli’de kış aylarının gelmesiyle yaşam şartları zorlaşan sokak hayvanlarının yardımına NAK Arama Kurtarma Derneği Kocaeli Birimi ve Dışarıdaki Patiler isimli hayvan dostu gruptan geldi. Bir gıda firmasının bağışladığı 680 kilogram yemi dağıtmak için çalışma başlatan iki STK’nın temsilcileri, çalışma başlattı. Gebze başta olmak üzere belirledikleri ihtiyaç haritasına göre dağ, tepe gezerek 650 kilo yemi dağıtan 18 gönüllü, yüzlerce sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu. Hayvanlara umut olmak istediklerini söyleyen derneğin Kocaeli Birimi Başkanı Zafer Çukurçayır, insanların da bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Yapabileceğimiz her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz”

Destek verilmesi halinde hayvanlar için yardımları canı gönülden sürdürebileceklerini söyleyen Başkan Zafer Çukurçayır, “Daha önce başımıza gelen bir olaydan ötürü şu an üyemiz olan Suat Bey ile tanıştık. Suat Bey’in çalıştığı gıda firmasının bize sponsorluğu eşliğinde Gebze’nin köpek besleme alanlarında hep beraber besleme çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda üyemiz Suat Bey ve Dışarıdaki Patiler Grubu yetkilisi Dilek Uğur’un ciddi anlamda katkısı var. Sonra bir araya geldik ve ne yapacağımızı konuştuk ve bugün yapabileceğimiz her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.

“O canlıları da beslemek, o canlıların alanlarını işgal eden biz insanlara düşüyor”

Hayvan haklarına farkındalık oluşturma istediklerini de ifade eden Başkan Zafer Çukurçayır, “Türkiye’nin her alanında, her yerinde bu şekilde aç canlar mevcut. O canlıları da beslemek o canlıların alanlarını işgal eden, onları mahrum bırakan biz insanlara düşüyor. Belki bu şekilde dünyaya verdiğimiz zararı biraz daha düşürebiliriz diye düşünüyorum. NAK Arama Kurtarma Derneği Kocaeli Birimi olarak bizler can kurtarmak adına yola çıkıyoruz. Bu canın içinde dünya üzerindeki her türlü canlı var” ifadelerine yer verdi.