Kordsa'dan 30 milyonluk yatırım!

Sabancı Holding iştiraklerinden, dünyanın lider naylon ve polyester iplik, kord bezi üreticisi Kordsa, artan talebe cevap verebilmek amacıyla planladığı ve İzmit fabrikasındaki polyester kapasitesini genişletecek olan ek binanın temel atma törenini gerçekleştirdi. Bina inşaatının tamamlanması ve yeni ekipmanların gelmesiyle 2018 yılında faaliyete girmesi planlanan ve 30 milyon dolara mal olan 3.500 m2’lik bu ek tesisle birlikte 7 bin tonluk ek polyester iplik kapasite artışı hedeflenirken bu tesislerle birlikte 25 kişilik ek istihdam sağlanacağı belirtti. Fabrika kampüsünde gerçekleşen törene Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, Kordsa’nın Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Toplu, firma yöneticileri ve işçiler katılım gösterdi.

RAKİPLERİMİZDEN FARKLILAŞIYORUZ

Törenin açılış konuşmasını yapan Kordsa’nın Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Toplu kapasite artırımının yanı sıra yapılan ürün çeşitliliğiyle ilgili detaylı bilgi verdi. Toplu, “Kordsa olarak, 2014 yılında girdiğimiz inşaat güçlendirme alanında kullanımı kolay, uzun süreli dayanım sağlayan ve yüksek performans avantajı sunan ürünler ile pazarda rakiplerimizden farklılaşıyoruz. Şimdi, pazara sunduğumuz farklı bir ürün olan sentetik fiber donatımız Kratos’un yeni bir çeşidi olarak ‘polipropilenmonofilament’ yatırımımızla üretim çeşitliliğimizi genişletiyoruz” dedi.

HEPİMİZİ HEYECANLANDIRAN BİR ÜRÜN

Konuşmalarına devam eden Toplu, “2018’de pazara sunulacak bu ürün, güçlü karakteristik özellikleri ile müşterilerimiz için hem sürdürülebilir yüksek performans sağlıyor hem de piyasadaki muadillerine göre maliyet avantajı sunuyor. Bu yüksek dayanımlı ve verimli sentetik fiber donatıyı, hem Türkiye hem de Avrupa pazarına sunmayı hedefliyoruz. Kratos’un kendi ürün yelpazesindeki diğer çeşitlerinden farkı, özellikle tünel ve altyapı projelerinde katma değer sağlayacak bir ürün olması ve maliyet avantajı sağlaması. Tüm bu özellikleriyle hepimizi çok heyecanlandıran bir ürün. Oyunun kurallarını değiştiren teknoloji ve ürünlerimizle dünyayı güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

DEV İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTIK

Ardından kürsüye gelen Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ise yaptığı konuşmada kapasite artırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirmenin yanı sıra ürün portföyünü de geliştirmeye devam ettiklerinin müjdesini verdi. Çalışkan konuşmasına şöyle devam etti “Kordsa olarak güçlü büyüme ivmemizi sürdürüyoruz. 2017 yılında global çapta, önemli büyüme kararlarına ve dev iş birliklerine imza attık. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı ödüllerle başarılarımızı taçlandırdık. Hem şirketimizin hem Sabancı Topluluğumuzun hem de ülkemizin adını dünyaya duyurmaktan dolayı çok gururluyuz” ifadelerinde bulundu.

KAPASİTE 7 BİN TON ARTTI

Konuşmalarına devam eden Çalışkan, “İzmit fabrikamızın bizim için anlamı ve önemi çok büyük. Bugün global pazarda liderliğimize, 44 yıl önce yolculuğumuzu başlattığımız İzmit’te adım attık. Kordsa’nın ilk Ar-Ge Merkezi, İzmit’te kuruldu. Kordsa’nın teknoloji ve pazar liderliği ile güçlendirme teknolojilerindeki uzun yıllara dayanan tecrübesinde, İzmit fabrikamızın payı çok büyük. 2016 yılında Türkiye’deki tesislerimizde 30 milyon ABD dolarlık ek kapasite yatırımı yapılacağını duyurmuştuk. İzmit fabrikamızdaki yeni tesisle artan talebe daha hızlı ve daha etkin şekilde cevap verebileceğiz. Endonezya’da ise yeni polyester iplik hattımızı devreye aldığımızı da sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu tesisimizde de polyester iplik kapasitesini 7 bin ton artırdık. Bu yatırımımız, 2007 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Asya-Pasifik pazarındaki gücümüzü pekiştirecek. Ar-Ge gücümüz ve açık inovasyon anlayışımızdan aldığımız güçle dünya genelinde sektörü değiştiren, yenilikçi, katma değerli ürünler geliştirmek üzere yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

AKILLI YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Son olarak kürsüye gelen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Kordsa’nın Sabancı’nın tek global markası olarak pazardaki başarılarına ve inovasyon liderliğine vurgu yaptı. Alper şunları dile getirdi: “Sabancı vizyonunun en önemli temsilcilerinden olan Kordsa’nın küresel başarılarını gururla izliyoruz. Hikâyesi İzmit’te 44 yıl önce başlayan Kordsa, bugün bir dünya devine dönüşmüş durumda. Dünya'da üretilen her 3 otomobil lastiğinden 1’ini ve her 3 uçak lastiğinden 2’sini Kordsa güçlendiriyor. Bu konumu korumak, daha da ileri taşımak için hem kapasiteye yönelik, hem de inovasyona yönelik akıllı yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Dijitalleşen dünyada Kordsa, inovasyonları ve ‘Hayatı Güçlendirme’ misyonuyla varlığını her geçen gün daha da güçlendirecek. Buna inancım tam” diyerek sözlerini sonlandırdı.