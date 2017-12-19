TEDxIzmit 2018 çalışmaları başladı

TEDxIzmit Kocaeli'nin ilk ve tek TEDx organizasyonu. İlk etkinliklerini 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü Bilim Merkezi’nde yapan TEDxIzmit ekibi ikinci etkinlik için çalışmalara başladı. Gönüllü başvurularını tedxizmit.com internet sayfasından alan TEDxIzmit ekibi, her geçen gün biraz daha büyüyor. 2017’deki etkinlikte 10 gönüllü ile başlayan bu macerası, yüzlerce gönüllü başvuru ile devam etmekte.

TEDxIzmit 2017

3317 katılımcı ön başvuru sayısına ulaştı. TEDxIzmit 2017 etkinliği 100 seçkin katılımcı ile gerçekleşti. Hakkı Alkan- Shiftdelete.net kurucusu, Emrah Kaya YouthHolding Kurucusu ve Fütürist, Emre Yıldız Okuu A.Ş kurucusu ve 2015 yılınn girişimcisi gibi başarılı 6 konuşmacının TEDx sahnesini tattığı, etkinlik sonunda ise katılımcılar yeni düşüncelere doğru yelken açmış görünüyordu

TEDxIzmit 2018

2018 hedeflerinde gönüllü, konuşmacı ve katılımcı sayısını arttırmayı planlayan TEDxIzmit yeni gönüllü adaylarıyla ilk toplantısını 17.12.2017 Pazar günü gerçekleştirdi. Halen gönüllü başvuruları devam ediyor. TEDxIzmit diye yazıyoruz ama “Nedir bu TEDx?” diyenlere kısaca açıklayalım. TED Amerika’da Teknoloji, Eğlence ve Tasarım çatısı altında yapılan “Paylaşmaya Değer Fikirler” motosu ile fikir liderlerinin düşüncelerini dünyanın farklı uçlarına ulaşmasını sağlıyor. TEDx ise dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan yerel TED organizasyonu. İnternet ortamında, Türkiye’den hem de dünyanın çeşitli yerlerinden bol bol TEDx videosu bulabilirsiniz.