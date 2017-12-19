314 firma eleman arıyor

Meslek / Tecrübe Bilgisiİrtibat TelefonElektrikçi (Genel)(Elektrik Tesisatçısı-Bina)05320603927Güvenlik Görevlisi0533 894 41 64Muhasebeci0554 490 3901Satış Temsilcisi / Plasiyer0541 592 45 93Elektronik Teknisyeni0530 2663434Beden İşçisi (Genel)0262 317 39 66-04Ambar/Depo Görevlisi0262 375 30 60Beden İşçisi (Temizlik)05417676330Makine Teknikeri3210887Ziraat Teknikeri0533 305 11 01CNC Freze Tezgahı Operatörü0262 373 48 48Çevre Mühendisi0262 311 7893-94Güvenlik Görevlisi0262 646 58 11-12Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı0262 321 0912Beden İşçisi (Temizlik)0505 3499518Beden İşçisi (Genel)0544 462 25 30Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı0544 462 25 30Beden İşçisi (Genel)02623713248-D:1150Mekanik Bakım Onarımcısı0544 462 25 30Kimya Teknisyeni0262 6436088Yapı Yalıtımcısı02623112015Beden İşçisi (Genel)0262 371 6141Beden İşçisi (Temizlik)0 262 331 91 01Büro Memuru (Genel)emre.sancaktoksoz@gmail.comResepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)0262 5050035Bulaşıkçı (Stevard)0262 5050035Garson (Servis Elemanı)0262 5050035Beden İşçisi (Genel)352 36 76Şoför-Yük Taşıma352 36 76Teknik Servis Şefi0262 - 335 34 96Güvenlik Görevlisi (Silahlı)0 532 782 60 98Beden İşçisi (Genel)0262 3351876Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0262 3351876Lojistik Operasyon Sorumlusu0262 3213773Teknik Servis Elemanı0 541 321 93 41Elektrikçi (Genel)Ön Muhasebeci0 262 373 57 58Beden İşçisi (Temizlik)0530 490 94 56Sigortacılık Meslek Elemanı02625271313Oto Bakım-Onarımcısı (Oto Mekanikeri)02623353857Gaz Altı Kaynakçısı0262 3716108Aşçı0544 329 46 54Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)0530 2249812NC/CNC Tezgah Operatörü0549 654 6334Teknik Ressam0549 654 6334Beden İşçisi (Genel)0549 654 6334Elektrik Teknisyeni0549 654 6334Beden İşçisi (Genel)0549 7872560Bekçi05070091557Beden İşçisi (Genel)0262 3752645Güvenlik Müdürü0533 894 41 64Servis Komisi0262 335 4034Şoför-Yük Taşıma0262 371 2378Kasiyer0262 371 2378Pazarlamacı (Telefonla)0 534 361 64 80Kasiyer0 533 248 6366Bulaşıkçı (Stevard)0 533 248 6366Kalite Kontrolcü535 325 65 36Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)532 325 65 36Ön Muhasebeci532 325 65 36Çaycı532 325 65 36Ön Muhasebeci05312142965Vardiya Amiri - İmalat0262 371 1661Reyon Görevlisi0532 562 12 81Kasiyer0532 562 12 81Kimya Teknikeri2392270-DAHİLİ 205Mekanik Bakım Onarımcısı0549 375 4100-01Beden İşçisi (Genel)0262 373 6430Mimar0262 526 40 90SekreterSekreter0530 200 1078Şoför-Yük Taşıma0505 918 64 20Mekanik Bakım Onarımcısı0 262 325 41 67İstihsal Teknisyeni0 262 325 41 67Beden İşçisi (Genel)0 262 325 41 67Muhasebeciinfo@adalimefrusat.comİnşaat Teknolojisi Teknikeri0532 365 1278Bayan Kuaförü0532 317 88 26Elektrikçi (Genel)05443868698Güvenlik Görevlisi02623651413Garson (Servis Elemanı)0530 835 10 02Beden İşçisi (Temizlik)3651413Beden İşçisi (Genel)0262 435 7544Ön Muhasebeci0262 373 24 26Elektrikçi (Genel)0 262 335 36 01Büro Memuru (Genel)0532 385 95 60Pazarlamacı0530 2914041Hemşire0535 490 94 56Kamyon Şoförü05322654246Fizik Tedavi Teknikeri0535 490 94 56Ön Muhasebeci0533 897 05 80Beden İşçisi (Genel)0262 373 26 23Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)05075941242Ambar/Depo Görevlisi02623353169Beden İşçisi (Genel)0262 3210025Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı0262 311 60 99Beden İşçisi (Genel)0262 311 60 99Gıda Teknolojisi Teknisyeni0 262 643 60 88Laboratuvar Teknikeri0 262 643 60 88Beden İşçisi (Genel)0541 772 6141Beden İşçisi (Genel)0541 772 6141Ambar/Depo Görevlisi0541 772 6141Çevre Sağlığı Teknisyeni0 262 643 60 88Ziraat Teknisyeni0 262 643 60 88Bulaşıkçı (Stevard)BİZZAT GÖRÜŞÜLECEKKepçe Operatörü0262 321 00 25Şoför (Yolcu Taşıma)0262 323 1353Otomotiv Kaporta Ustası0262 323 1353Yer Hostesi0262 323 1353Büro Memuru (Genel)0262 323 13 53Güvenlik Görevlisi0533 658 33 35İstihsal Teknisyeni2332675Beden İşçisi (Genel)Şoför-Yük Taşıma05308443786Güvenlik Görevlisi0262 646 58 11-12Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi(Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi)Elektrikçi (Genel)0262 311 7442Elektrik Teknisyeni0262 311 7442Beden İşçisi (Genel)0262 3244941Pazarlamacı0262 3244941Tıbbi Laboratuar TeknikeriElektrik Teknisyeni0530 399 05 02Şoför-Yük Taşıma0542 5427483-2290404Beden İşçisi (Temizlik)BİZZAT GÖRÜŞÜLECEKŞoför (Yolcu Taşıma)05332145064İstihsal Teknisyeni0262 331 74 10Mekanik Bakım Onarımcısı0262 3217925İnşaat Teknolojisi Teknisyeni0262 3350047/48Garson (Servis Elemanı)Beden İşçisi (Genel)Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)0542 414 70 20Kasiyer0542 414 70 20Ön MuhasebeciKİMAS@KİMAS.COM.TRKasiyer0 536 847 74 09Kasap0 536 847 74 09Beden İşçisi (Genel)0 536 847 74 09BekçiBİZZAT GÖRÜŞÜLECEKResepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)İNFO@BALTURKOTEL.COMAşçı YardımcısıBİZZAT GÖRÜŞÜLECEKBeden İşçisi (Genel)0262 3714540Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen0541 767 6330Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı05417676330Aşçı0262 3533838Gaz Altı Kaynakçısı05497724233Tır-Çekici Şoförü05497724233Garson (Servis Elemanı)0 532 205 13 04Şoför-Yük Taşıma05497724233İş Makineleri Operatörü0549 748 19 57Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)05356942575Beden İşçisi (Temizlik)0 532 205 13 04Kasiyer0 532 205 13 04Güvenlik Görevlisi (Silahlı)2294948/5436496144CNC Torna Tezgahı Operatörü0541 603 54 41Büro Memuru (Genel)0541 603 54 41Güvenlik Görevlisi0533 894 41 64Güvenlik Görevlisi0533 894 41 64İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)0262 3217925Muhasebe Uzmanı0262 321 37 73CNC Torna Tezgahı Operatörü0541 470 40 13Proje Mühendisi262 373 64 95Elektrikçi (Genel)(Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı, Elektrik Tamircisi, Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi, Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları), Hat Çekici (Elektrik Enerjisi), Kablo Ekleyici-Elektrik, Elektrik Pano Montaj İşçisi)0 262 335 53 26İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeriİthalat-İhracat Sorumlusu0262 321 37 73Satış Danışmanı05075941242Reyon Görevlisi0262 324 86 17Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisiik@tursa.com.trForklift Operatörü0 262 335 50 83Beden İşçisi (Genel)0533 263 2060Beden İşçisi (Temizlik)0262 226 22 88Beden İşçisi (Temizlik)0532 6307763Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)0533 8134094Vardiya Amiri - İmalat0549 385 23 00Çevre Mühendisi0262 351 2425Beden İşçisi (Genel)0549 385 23 00CNC Torna Tezgahı Operatörü0544 462 25 30İnşaat Teknolojisi Teknikeri0533 337 00 51İnşaat Mühendisi0533 337 00 51Beden İşçisi (Genel)Beden İşçisi (İnşaat)0533 337 00 51Kamyonet Şoförü0549 654 6334Satış Danışmanı323 02 02Ön Muhasebeci0262 291 00 69Sekreter0262 291 00 69Bulaşıkçı (Stevard)0538 509 29 36Temizlik Görevlisi(1 Yıl)0262 324 16 00Şoför-Yük TaşımaBeden İşçisi (Temizlik)0262 335 42 91Satış Danışmanı0262 335 42 91İstihsal Teknisyeni0262 335 42 91Ambar/Depo Görevlisi0 506 181 80 04İstihsal Teknisyeni02623353871Beden İşçisi (Genel)02623353871Teknik Servis ElemanıDireksiyon Eğitmeni05443703071Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)0262 321 31 25Elektrik Tesisat Ustası3512331Satış Danışmanı351 23 31Kamyon Şoförü0 533 665 52 41Ekmek UstasıGüvenlik GörevlisiFırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Mayacı (Hamur))Klima İmalat ve Montaj Elemanı(1 Yıl)5418282496Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni0262 335 60 25Garson (Servis Elemanı)0538 509 29 36Kasiyer0 532 670 00 06Güvenlik Görevlisi0262 310 1111Çaycı0541 364 45 41Güvenlik Müdürü0549 6756133İç Mimar0262 324 49 41Beden İşçisi (Genel)0262 311 04 00Mimar0262 324 49 41Mobilya Montajcısı0262 3244941Beden İşçisi (Temizlik)0538 509 29 36Ön Muhasebeci0532 670 00 06Şoför (Yolcu Taşıma)0532 324 52 05Temizlik Görevlisi262 341 45 39Beden İşçisi (Genel)0262 3512221Forklift Operatörü0262 3512221Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)0262 335 50 67CNC Freze Tezgahı Operatörü335 50 67Elektrikçi (Genel)02623355526Makine Mühendisi262 341 45 39Ambar/Depo Görevlisi0262 229 2830Satış Danışmanı0532 277 83 57Büro Memuru (Genel)05333171644Şoför-Yük Taşıma0262 229 2830Makine Mühendisi0262 500 0080Güvenlik GörevlisiBeden İşçisi (Genel)0262 371 5830Garson (Servis Elemanı)0262 310 1111Beden İşçisi (Genel)0262 500 0080Ahşap Mobilya İmalat Ustası02623253532Ön MuhasebeciGüvenlik Görevlisi0543 6496171Beden İşçisi (Genel)0532 501 48 41Elektronik Teknisyeni0543 2344420Mekanik Bakım Onarımcısı0543 2344420Güvenlik Görevlisi0543 6496171Güvenlik Görevlisi0543 6496171Güvenlik Görevlisi2294948/5436496144Endüstri Mühendisi0 262 311 11 51Garson (Servis Elemanı)05357670689Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)0262 316 66 36Elektrikçi (Genel)0262 316 66 36Beden İşçisi (Temizlik)0530 2249812Beden İşçisi (Genel)0262 3350398Beden İşçisi (Genel)0262 3354691-92Asansör Bakım ve Onarım Ustası0262 321 64 05Teknik Ressamelif@onelenerji.comBüro Memuru (Genel)Makine Montajcısı0 262 335 11 60CNC Freze Tezgahı Operatörü0 262 335 11 60Ambar/Depo Görevlisi0533 029 25 34Güvenlik Görevlisi0535 025 9423Elektrik Teknisyeni02623414539Otomotiv Boya İşçisi02623414539Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)02623414539Çocuk Gelişim Elemanı0532 056 60 70Ziraat Mühendisi+90 262 325 85 67Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen0543 911 49 11Okul Öncesi Öğretmeni05327226170Büro Memuru (Genel)0505 628 43 82Otomotiv Mekanikçisi0555 802 54 67Makine Mühendisi0262 323 58 88Endüstri Mühendisi0262 323 58 88Metalurji Ve Malzeme Mühendisi0544 462 25 30Şoför-Yük Taşıma0262 527 31 02Kalite Kontrolcü0544 462 25 30Bayan Kuaförü0538 7133664Elektrikçi (Genel)0543 6688485Kurye0262 3314437Kalite Kontrol Sorumlusu0549 351 40 41Şoför (Yolcu Taşıma)0530 2249812Beden İşçisi (Genel)05379639651Garson (Servis Elemanı)532 312 43 55Mekanik Bakım Onarımcısı0262 317 86 00Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi0262 317 86 00Muhasebeci0262 331 74 10Beden İşçisi (Genel)0536 612 7597Beden İşçisi (Genel)0 530 404 11 29Beden İşçisi (Genel)0505 751 06 84Büro Memuru (Genel)0 262 335 38 60Ön Muhasebeci0 262 527 88 18Beden İşçisi (Temizlik)0 542 785 91 29Sekreter905363205183Kasiyer02622266041Reyon Görevlisi02622266041İngilizce Öğretmeni05363205183Ön Muhasebeci05333814804Satış Danışmanı0262-335 63 81Ambar/Depo Görevlisi0 538 083 85 90Aşçı Yardımcısı0262 335 38 71Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri0 262 322 60 82Büro Memuru (Genel)0 262 322 60 82Beden İşçisi (Genel)0 538 083 85 90Ön Muhasebeci02623112015Laboratuvar Teknikeri2392270-DAHİLİ 205Makineci (Dikiş)05310814733Makastar-Tekstil0531 0814733Beden İşçisi (Genel)05310814733Büro Memuru (Genel)0542 364 6513Beden İşçisi (Genel)Güvenlik Görevlisi05532957623Garson (Servis Elemanı)0 553 303 80 90Beden İşçisi (Genel)0 555 374 26 16Beden İşçisi (Genel)05076124261Satış Danışmanı0262 365 2323Elektrik Mühendisi0262 365 2323Kalite KontrolcüGüzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen0262 3233566-67Beden İşçisi (Genel)Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi