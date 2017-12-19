Türk Ocakları Kocaeli Şubesi tek adaylı yapılacak olan kongresine TRT sanatçısı Bünyamin Aksungur’u da davet etti. Kongrede bir konser verecek olan Aksungur, kongrenin onur konuğu olacak. 7 kişilik yeni yönetimin, 3 kişilik denetimin ve 9 kişilik istişare kurulunun seçileceği kongre saat 13.00’da başlayacak. Türk Ocakları Derneği kongre öncesinde de 3 Ocak 2918 tarihinde İzmit Öğretmenevinde bir tanıtım toplantısı düzenleyerek, yeni yöneticileri ve yeni dönem programlarını açıklayacak.
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Türk Ocakları, ocak ayında kongre yapacak
Türk Ocakları Kocaeli Şubesi 16. Olağan genel kurulunu 7 Ocak 2018 Pazar günü Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonunda yapacak. 2 dönemdir derneğin başkanlığını yürüten Yücel Alpay Demir 3. Dönem için yeniden aday oldu.
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