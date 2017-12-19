Türk Ocakları, ocak ayında kongre yapacak

Türk Ocakları Kocaeli Şubesi tek adaylı yapılacak olan kongresine TRT sanatçısı Bünyamin Aksungur’u da davet etti. Kongrede bir konser verecek olan Aksungur, kongrenin onur konuğu olacak. 7 kişilik yeni yönetimin, 3 kişilik denetimin ve 9 kişilik istişare kurulunun seçileceği kongre saat 13.00’da başlayacak. Türk Ocakları Derneği kongre öncesinde de 3 Ocak 2918 tarihinde İzmit Öğretmenevinde bir tanıtım toplantısı düzenleyerek, yeni yöneticileri ve yeni dönem programlarını açıklayacak.