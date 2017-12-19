Gebzespor transfere doymuyor

Gebzespor’da bu hafta transfer haftası olacak. Mor-Beyazlı yönetim bir çok mevki için bir çok futbolcu düşünüyor. Sportif Direktör Abbas Sır ve Teknik Direktör Mehmet Akdemir, Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk’le bir araya gelerek transfer raporunu sunacak. Buna göre bütçe oluşturulacak ve transfer için somut adımlar atılacak.

HAREKETLİ SAATLER BAŞLIYOR

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11.Grup’ta şampiyonluk yolunu yarılayan Gebzespor’dagündem artık tamamen transfer. 23 Aralık Cumartesi günü 12 günlük Antalya kampına başlayacak olan Mor-Menekşeler, takıma katılacak yeni oyuncuları bu hafta içinde büyük oranda şekillendirecek. Buna göre mor-beyazlı kurmaylar, dünden itibaren hafta sonuna kadar gündeminde yer alan futbolcuları tek tek Gebze’ye çağırıp görüşmeye başladı.

ÖNCELİK GOLCÜDE…

Gebzespor, ara transfer döneminde önceliği golcü transferine verecek. İlk olarak Sandıklı’nın forveti Kaan Akar’la ilgilenen Menekşe, Yomra, Kütahya ve Turgutlu’da üst üste şampiyonluklar yaşayan 30 yaşındaki oyuncu için nabız yoklarken, yönetimin gündeminde başka golcü adayları da bulunuyor. Futbolculuk döneminde santrfor mevkiinde oynayan teknik direktör Mehmet Akdemir, golcü transferi için oldukça titiz davranıyor. İnce eleyip sık dokuyan başarılı teknik adam, alacakları golcünün ‘son vuruş ustası’ olmasını istiyor. Gebzespor, orta saha ve stoper için de oyuncu araştırıyor.