Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:29 TSİ )

Murat ve Savaş’la yollar ayrıldı

İlk yarıyı en yakın rakibi Beylerbeyi’nin 4 puan önünde tamamlayan Gebzespor’da ayrılık rüzgârları esiyor.

Mor-Beyazlı ekip, sezon başında Kırıkhan’dan büyük umutlarla transfer edilen forvet Murat Aydın ile Antalya takımı Beymelek Belediyespor’dan alınan sol bek Savaş Öztan’la yollarını ayırdı. Beklentileri karşılayamayan Murat Aydın, Kartal Bulvar ve Doğantepe maçlarında ilk 11’de sahaya çıkarken, Savaş ise Maltepe, Kartal Bulvar, Adapazarı ve İnegöl Kurtuluş maçlarında forma giyme şansı bulmuştu. Menekşe’de 2-3 oyuncuyla daha yolların ayrılacağı öğrenildi.

Bugün 14:27 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kandıra Gençlerbirliği’nden açıklama bekleniyor mask
Kandıra Gençlerbirliği’nden açıklama bekleniyor
Tüm müsabakalarda sağlıkçı olacak! mask
Tüm müsabakalarda sağlıkçı olacak!
Antrenör Akdemir’den kahkaha attıran yorum mask
Antrenör Akdemir’den kahkaha attıran yorum
‘Şemsiye Tribünü’nde şaka gibi gerçek! mask
‘Şemsiye Tribünü’nde şaka gibi gerçek!
Arslanbey’in rakibi: İzmit Sanayi mask
Arslanbey’in rakibi: İzmit Sanayi
1.Amatör Lig C’de 2 maç var mask
1.Amatör Lig C’de 2 maç var
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı mask
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı
Sokak ortasında bıçaklama! mask
Sokak ortasında bıçaklama!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
Kongre ve Kültür Merkezi 2019’da hizmete girecek mask
Kongre ve Kültür Merkezi 2019’da hizmete girecek

GALERİ

Kimyasal madde yüzünü yaktı..! mask
Kimyasal madde yüzünü yaktı..!
Sütçü Zeki'nin 40 yıllık bisikletli mesaisi... mask
Sütçü Zeki'nin 40 yıllık bisikletli mesaisi...
Yüzen ordu, 'TCG Yıldırım’ savaş her an hazır... mask
Yüzen ordu, 'TCG Yıldırım’ savaş her an hazır...
Elinizi çabuk tutun! %90'ı satıldı... mask
Elinizi çabuk tutun! %90'ı satıldı...
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı mask
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
“Seninleyiz Kudüs” Kocaeli Kudüs için tek yürek oldu mask
“Seninleyiz Kudüs” Kocaeli Kudüs için tek yürek oldu
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR