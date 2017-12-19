Mor-Beyazlı ekip, sezon başında Kırıkhan’dan büyük umutlarla transfer edilen forvet Murat Aydın ile Antalya takımı Beymelek Belediyespor’dan alınan sol bek Savaş Öztan’la yollarını ayırdı. Beklentileri karşılayamayan Murat Aydın, Kartal Bulvar ve Doğantepe maçlarında ilk 11’de sahaya çıkarken, Savaş ise Maltepe, Kartal Bulvar, Adapazarı ve İnegöl Kurtuluş maçlarında forma giyme şansı bulmuştu. Menekşe’de 2-3 oyuncuyla daha yolların ayrılacağı öğrenildi.
Bugün 14:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:29 TSİ )
Murat ve Savaş’la yollar ayrıldı
İlk yarıyı en yakın rakibi Beylerbeyi’nin 4 puan önünde tamamlayan Gebzespor’da ayrılık rüzgârları esiyor.
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Bugün 14:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz