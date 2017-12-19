Murat ve Savaş’la yollar ayrıldı

Mor-Beyazlı ekip, sezon başında Kırıkhan’dan büyük umutlarla transfer edilen forvet Murat Aydın ile Antalya takımı Beymelek Belediyespor’dan alınan sol bek Savaş Öztan’la yollarını ayırdı. Beklentileri karşılayamayan Murat Aydın, Kartal Bulvar ve Doğantepe maçlarında ilk 11’de sahaya çıkarken, Savaş ise Maltepe, Kartal Bulvar, Adapazarı ve İnegöl Kurtuluş maçlarında forma giyme şansı bulmuştu. Menekşe’de 2-3 oyuncuyla daha yolların ayrılacağı öğrenildi.