Gebzespor, Antalya programını netleştirdi

Buna göre karayolunu tercih eden mor-beyazlı ekibin ulaşım sorumlusu ‘şampiyon’ lakaplı kaptan Ali Ayyıldız, 22 Aralık Cuma gecesi direksiyonu Antalya’ya kıracak. Bazı oyuncuların memleketlerinden direkt olarak kampın gerçekleşeceği yer olan Kervansaray Otel’e geleceği ifade edildi. 23 Aralık cumartesi günü başlayacak olan Gebzespor’un kampı 5 Ocak 2018 tarihinde sona erecek. 12 günlük kamp süresince 4 hazırlık maçı planlanıyor.