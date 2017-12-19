Buna göre karayolunu tercih eden mor-beyazlı ekibin ulaşım sorumlusu ‘şampiyon’ lakaplı kaptan Ali Ayyıldız, 22 Aralık Cuma gecesi direksiyonu Antalya’ya kıracak. Bazı oyuncuların memleketlerinden direkt olarak kampın gerçekleşeceği yer olan Kervansaray Otel’e geleceği ifade edildi. 23 Aralık cumartesi günü başlayacak olan Gebzespor’un kampı 5 Ocak 2018 tarihinde sona erecek. 12 günlük kamp süresince 4 hazırlık maçı planlanıyor.
Bugün 14:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:31 TSİ )
Gebzespor, Antalya programını netleştirdi
Devre arası kampını Antalya’da gerçekleştirecek olan Gebzespor’un seyahat programı kesinleşti.
Bugün 14:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz