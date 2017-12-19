Play-Off’u zorlayan rakibiyle Metin Oktay Stadı’nda 3 puan mücadelesine tutuşan turuncu-mavililer, son 15 dakikada bulduğu gollerle 2-1 galip gelerek liderlik koltuğunu sağlama aldı. 75’te Emrullah’ın penaltıdan attığı golle rakibini direncini kıran Özgür Demirtaş’ın öğrencileri, 87’de 2-0’ı buldu. Gol Furkan Şahin imzalıydı. 90+1’de rakibin Erkan’la bulduğu gol ise maçın skorunu belirledi. Sultan Orhanspor en yakın takipçisi Kartepe Suadiye’nin Kartepe Belediyespor’a 2-1 yenilmesi sonrasında puan farkını 6’ya çıkardı.
Bugün 14:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:32 TSİ )
Sultan tahtını sağlama aldı
14.hafta maçlarının oynandığı hafta içi mesaisini bay olarak geçen Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu lideri Sultan Orhanspor, Derince Sırrıpaşa maçını kazanarak galibiyetlerine kaldığı yerden devam etti.
Bugün 14:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz