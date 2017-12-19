Pirelli farklı galip: 75-30

Sultanbeyli Taha Akgül Spor Salonu’nda oynanan maçta Pirelli Basketbol Takımı maçın başında 11-0’lık seriyle üstünlük kurarak Orçun ve Kerem maçın yıldızlaşan isimleri oldu.

ÜÇTE ÜÇ YAPTILAR

Türkiye Basketbol Federasyonu Şirketler Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin iddialı takımlarından Pirelli Basketbol takımı, hafta sonu oynadığı mücadele de Türkiye Finansı rahat bir oyunla 75-30 yenerek üçte üç yaptı. Sultanbeyli Taha Akgül Spor Salonu’nda oynanan maçta Sarı Kırmızılılar rakibi karşısında fazla zorlanmazken sonuca kolay gitti. İlk Periyot’a hızlı başlayan Pirelli takımı Orçun’un isabetli üç sayılık atışları Kerem ve Can’ın pota altında etkili oyunları ile 11-0’lık seri yakalayarak oyuna ağırlığını koydu. İlk Periyotu 13-4 önde tamamladı. İkinci periyotta oyuncu değişiklikleri alanda kısır bir mücadeleye dönüşünce ilk yarı 24-10 Pirelli’nin üstünlüğü ile sona erdi.

ORÇUN VE RECEP HIZLI SAYI ÜRETTİ

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Pirelli Basketbol takımında Timur’un takımı çabuk oynatması, Orçun ve Recep ile hızlı hücumlar sonucu sayı üretmesi, Mehmet ve Umut’un destekleri ile sayı farkı açılarak periyot 55-22 önde tamamlandı. Son periyotta Pirelli takımında Sinan, Eren, Murat Tüzer’in etkili oyunları ve attıkları sayılar maçın skorunu 75-30 olarak belirledi. Pirelli takımı antrenörü Mehmet Sezer yaptığı değerlendirmede “Takım olarak grup maçlarında iyi performans sergiliyoruz. Farklı galibiyet nedeniyle oyuncularımı kutluyorum. Eleme maçlarına kadar disiplinli bir şekilde çalışarak form grafiğimizi yükseltmek istiyoruz” dedi.

PİRELLİ- 75-TÜRKİYE FİNANS: 30

HAKEMLER: Çetin Artan ***, Hasan Burçin Öreşe ***,

PİRELLİ: Kerem Üren *** (8), Orçun Tatlıtuğ ****(24), Can Mulla *** (9), Umut Karakadılar *** (5), Sinan Akyıldız *** (2), Eren Değirmencioğlu *** (5), Murat Tüzer *** (2), Recep Göklek *** (7), Timur Hatacıkoğlu *** (4), Mehmet Sezer *** (9)

TÜRKİYE FİNANS: Erhan Baybur ** (6), Mustafa Akpınar ** (11), Cesur Dinçer ** (8), Engin Dönmez *, Cem Arpag * (2), Salih Yenice *, Serkan Yurtsever **, Fatih Arslan *, Engin Şimşek *

BİRİNCİ PERİYOT:13-4

İKİNCİ PERİYOT: 24-10

ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 55-22

DÖRDÜNCÜ PERİYOT: 75-30