Süper A’da Çarşamba mesaisi

Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada, ikinci yarıya iyi başlayamayan Kocaeli Güneşspor’un rakibi lider Nusretiyespor olacak. Tolga Güldibi’nin yöneteceği ve Kağıtçı Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. Sıkıntılı bir süreçten geçen Tavşantepespor çıkıştaki Hereke Yıldızspor’u konuk edecek. Cephanelik Stadı’ndaki maç 19.15’te başlayacak ve mücadeleyi Selim Akman yönetecek.
ÇINARLI – İHSANİYE DE NEFES KESECEK…
Derince’de de önemli bir maç daha var. İki dişli takım Çınarlıspor ile İhsaniyespor 19.15’te başlayacak maçta 3 puan mücadelesi verecek. Maçı Zeki Kırdudu verecek. Son maçında Hereke’ye mağlup olan Diliskelesi, Derbent’i konuk edecek. Tavşancıl Salih Gün Stadı’ndaki maçı Mehmet Güngör yönetecek. Seka Doğan ile Gebze Denizliköyü arasındaki maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak. 19.30’da başlayacak olan maçı Zülfikar Akça yönetecek.
GÜNÜN PROGRAMI
19.00: Kocaeli Güneşspor – Nusretiyespor –Kağıtçı - Tolga Güldibi
19.15: Tavşantepespor - Hereke Yıldızspor - Cephanelik - Selim Akman
19.15: Çınarlıspor –İhsaniyespor–Derince - Zeki Kırdudu
19.15: Diliskelesi – Derbent -Tavşancıl Salih Gün - Mehmet Güngör
19.30: Seka Doğan - Denizliköyü - Zülfikar Akça- Kavaklı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz