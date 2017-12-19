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Bugün 14:37 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:40 TSİ )

Süper A’da Çarşamba mesaisi

Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda çarşamba mesaisinde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada, ikinci yarıya iyi başlayamayan Kocaeli Güneşspor’un rakibi lider Nusretiyespor olacak. Tolga Güldibi’nin yöneteceği ve Kağıtçı Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. Sıkıntılı bir süreçten geçen Tavşantepespor çıkıştaki Hereke Yıldızspor’u konuk edecek. Cephanelik Stadı’ndaki maç 19.15’te başlayacak ve mücadeleyi Selim Akman yönetecek.

ÇINARLI – İHSANİYE DE NEFES KESECEK…

Derince’de de önemli bir maç daha var. İki dişli takım Çınarlıspor ile İhsaniyespor 19.15’te başlayacak maçta 3 puan mücadelesi verecek. Maçı Zeki Kırdudu verecek. Son maçında Hereke’ye mağlup olan Diliskelesi, Derbent’i konuk edecek. Tavşancıl Salih Gün Stadı’ndaki maçı Mehmet Güngör yönetecek. Seka Doğan ile Gebze Denizliköyü arasındaki maç Kavaklı Stadı’nda oynanacak. 19.30’da başlayacak olan maçı Zülfikar Akça yönetecek.

GÜNÜN PROGRAMI

19.00: Kocaeli Güneşspor – Nusretiyespor –Kağıtçı - Tolga Güldibi

19.15: Tavşantepespor - Hereke Yıldızspor - Cephanelik - Selim Akman

19.15: Çınarlıspor –İhsaniyespor–Derince - Zeki Kırdudu

19.15: Diliskelesi – Derbent -Tavşancıl Salih Gün - Mehmet Güngör

19.30: Seka Doğan - Denizliköyü - Zülfikar Akça- Kavaklı

Bugün 14:37 TSİ - Spor

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