1.Amatör Lig C’de 2 maç var

Play-Off İddiası süren Yuvacıkspor, İzmit Yenimahalle’yi konuk edecek. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak olan maç 19.15’te başlayacak ve mücadelede Oğuzhan Arslan düdük çalacak.
ŞEKİL BELLİ GİBİ…
Hafta sonu Bekirderespor’a 2-1 mağlup olan Karamürselspor’un rakibi Derince Birlikspor olacak. Karamürsel ekibi bu maçta bir kaza yapmak istemiyor. Muharrem Kırbaş’ın yöneteceği maç Karamürsel Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak. C Grubu’nda Akmeşespor ligden ihraç oldu, Kireçocakları’nın ise ligde kalma umutları her geçen gün azalıyor. Kirazpınar, Bekirdere ve Karamürsel’in ilk 3’te yer aldığı grupta şekil belli gibi.
YARININ MAÇLARI
19.15 - Yuvacık - Yenimahalle – Şh. Bnb. Arslan Kulaksız - Oğuzhan Arslan
19.30: Karamürselspor - Derince Birlik - Karamürsel - Muharrem Kırbaş
PERŞEMBE
19.15 - Kireçocakları – Bekirdere – Kağıtçı – Onur Cem Mertek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz