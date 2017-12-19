1.Amatör Lig C’de 2 maç var

Play-Off İddiası süren Yuvacıkspor, İzmit Yenimahalle’yi konuk edecek. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak olan maç 19.15’te başlayacak ve mücadelede Oğuzhan Arslan düdük çalacak.

ŞEKİL BELLİ GİBİ…

Hafta sonu Bekirderespor’a 2-1 mağlup olan Karamürselspor’un rakibi Derince Birlikspor olacak. Karamürsel ekibi bu maçta bir kaza yapmak istemiyor. Muharrem Kırbaş’ın yöneteceği maç Karamürsel Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak. C Grubu’nda Akmeşespor ligden ihraç oldu, Kireçocakları’nın ise ligde kalma umutları her geçen gün azalıyor. Kirazpınar, Bekirdere ve Karamürsel’in ilk 3’te yer aldığı grupta şekil belli gibi.

YARININ MAÇLARI

19.15 - Yuvacık - Yenimahalle – Şh. Bnb. Arslan Kulaksız - Oğuzhan Arslan

19.30: Karamürselspor - Derince Birlik - Karamürsel - Muharrem Kırbaş

PERŞEMBE

19.15 - Kireçocakları – Bekirdere – Kağıtçı – Onur Cem Mertek