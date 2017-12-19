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Arslanbey’in rakibi: İzmit Sanayi

1. Amatör Küme Futbol Ligi D Grubu’nda yarın tek maç var.

Lider Arslanbey’in rakibi son iki haftada puan kayıpları yaşayan İzmit Sanayi olacak. 11 maçta 10 galibiyet alan ve sadece İzmit Sanayi ile Vin-San’da 3-3 berabere kalan Arslanbey rövanşı almak istiyor. Sarı Lacivertliler tüm 1. Amatör Lig gruplarının en iyi takımı olarak da dikkat çekiyor. Az da olsa Play-Off iddiası devam eden İzmit Sanayi’de ise hedef güçlü rakibinden puan koparmak. Arslanbey Stadı’ndaki maç saat 19.15’te başlayacak ve mücadeleyi Sait Tuzcu yönetecek.

YARININMAÇI

19.00 Arslanbey –İzmit Sanayi – Arslanbey – Sait Tuzcu

PERŞEMBE

19.30: Çubuklu Bala – Şekerpınar – Cephanelik –Enes Kanpara

19.30: Kullarspor –Beşköy – Arslan Kulaksız – Abdülbaki Ayyıldız

19.30: Çamçukur – Yuvam İzmitspor – Karamürsel – Zafer Pesen

Bugün 14:41 TSİ - Spor

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