Arslanbey’in rakibi: İzmit Sanayi

Lider Arslanbey’in rakibi son iki haftada puan kayıpları yaşayan İzmit Sanayi olacak. 11 maçta 10 galibiyet alan ve sadece İzmit Sanayi ile Vin-San’da 3-3 berabere kalan Arslanbey rövanşı almak istiyor. Sarı Lacivertliler tüm 1. Amatör Lig gruplarının en iyi takımı olarak da dikkat çekiyor. Az da olsa Play-Off iddiası devam eden İzmit Sanayi’de ise hedef güçlü rakibinden puan koparmak. Arslanbey Stadı’ndaki maç saat 19.15’te başlayacak ve mücadeleyi Sait Tuzcu yönetecek.

YARININMAÇI

19.00 Arslanbey –İzmit Sanayi – Arslanbey – Sait Tuzcu

PERŞEMBE

19.30: Çubuklu Bala – Şekerpınar – Cephanelik –Enes Kanpara

19.30: Kullarspor –Beşköy – Arslan Kulaksız – Abdülbaki Ayyıldız

19.30: Çamçukur – Yuvam İzmitspor – Karamürsel – Zafer Pesen