‘Şemsiye Tribünü’nde şaka gibi gerçek!

İlimiz amatör maçlarına ev sahipliği yapan ve Başiskele’de yer alan tesislerden Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nın açık tribünlerinin üstünün neden kapatılmadığı ile ilgili yaptığımız haberler sonrasında ilginç detaylara ulaşıldı. Edinilen bilgiler şu şekilde: Stat tribünlerinin kapanması ile ilgili ihaleyi kazanan müteahhit firma, kısa bir süre önce kale arkası tribünleri için demir ayakları stadın yanına, getirdi.

KALE ARKASI TAMAMLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mühendisleri yaptığı incelemenin ardından, demir ayakların tribünün çatı ağırlığını taşıyacak mukavemette olmadığını tespit etti ve demirlerin montajına izin vermedi. İhaleyi kazanan firma daha güçlü demirler üretmek zorunda kalınca, takvimde de sarkma meydana geldi. Şu an itibariyle kale arkasındaki tribünlerin üzerinin kapatılmasıyla ilgili montaj devam ediyor. Yaklaşık 3 hafta ya da 1 ay içerisinde kale arkası tribünlerinin üzerinin kapatılmış olması ön görülüyor.

KAVRULMAYA VE ISLANMAYA DEVAM!

Üzücü olan konu, cephe tribünlerinin, yani maçların en iyi şekilde izleneceği tribünlerinin üzerinin kapanmayacağı. Gerekçe olarak, projede tribünlerin üzerinin açık olarak planlanması olarak gösteriliyor. Ne yazık ki, maçı cephe tribünlerinden izlemek isteyenler, yağmurlu havalarda ıslanmaya, güneşli havalarda kavrulmaya devam edecek. Statta sadece protokol olarak adlandırılan küçük bir bölümün üzeri kapalı durumda. Bu traöji-komik durum sonrasında “Şemsiye tribünü” olarak adlandırılan bu garip görüntü, proje değişmedikçe, bu görüntüleri vermeye devam edecek.