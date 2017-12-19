Antrenör Akdemir’den kahkaha attıran yorum

Sapanca Atatürk Stadı’nın zemini ile ilgili ‘Sahaya keçi girse menüsküs olurdu’ ifadesiyle ilginç bir benzetmede bulunan Akdemir, şöyle konuştu: “Sapanca’da berbat bir zemin vardı, o yüzden istediğimiz oyunu sahaya koyamadık. Sahaya keçi girse menüsküs olurdu. Birçok pozisyonda son pası veremedik. Daha çok topa sahip olabilirdik ama zeminden dolayı bunu başaramadık. Bizim için kazanmak önemliydi. Nitekim 1-0 galip gelerek ilk yarıyı lider tamamladık. Oyuncularımıza verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.