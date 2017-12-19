Sapanca Atatürk Stadı’nın zemini ile ilgili ‘Sahaya keçi girse menüsküs olurdu’ ifadesiyle ilginç bir benzetmede bulunan Akdemir, şöyle konuştu: “Sapanca’da berbat bir zemin vardı, o yüzden istediğimiz oyunu sahaya koyamadık. Sahaya keçi girse menüsküs olurdu. Birçok pozisyonda son pası veremedik. Daha çok topa sahip olabilirdik ama zeminden dolayı bunu başaramadık. Bizim için kazanmak önemliydi. Nitekim 1-0 galip gelerek ilk yarıyı lider tamamladık. Oyuncularımıza verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
Bugün 14:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:52 TSİ )
Antrenör Akdemir’den kahkaha attıran yorum
Lider Gebzespor’un başarılı Teknik Direktörü Mehmet Akdemir, Sapanca Gençlik maçında kötü bir futbol ortaya koymalarını saha zeminine bağladı.
Bugün 14:49 TSİ - Spor
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