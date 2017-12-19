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Tüm müsabakalarda sağlıkçı olacak!

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy okul maçlarındaki sağlıklı konusuyla ilgili talimat verdi

Hasan Basri Güzeloğlu’nun ardından Kocaeli Valisi olarak göreve başlayan ve koltuğa oturduğu ilk günden itibaren kelime yerine sadece icraat üreterek son derece olumlu işlere imza atan Hüseyin Aksoy, okul sporları organizasyonları ile ilgili olarak net bir tavır sergiledi. Gazetemizin de sürekli üzerinde durduğu “Sağlıkçı” konusu hakkında taviz verilmeyeceğini belirten Vali Aksoy “Tüm müsabakalarda sağlıkçı bulundurulacak” dedi. Aksoy, beyin kanaması geçiren ve hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kocaeli Harbişsporlu futbolcu Zeynep Eroğlu’nun da cenazesine katılmış ve oldukça üzgün olduğu gözlenmişti.

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