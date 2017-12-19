Başiskele Belediyespor Başkanı, hakkında suç duyurusunda bulunulan Recep Çalık, Kandıralı futbolcuların darp edilmesiyle ilgili açıklamada bulunarak “Olaylar güvenlik kamerasında kayıtlı. Bunları polise de verdik. Olay sırasında ir çok polis arkadaş görevi bayındaydı, ışıklar falan söndürülmedi, bizim birkaç oyuncumuz ile Kandıralı birkaç oyuncu birbirine girdi, ben bizzat onları ayırmak için araya girdim. Futbolcuyu da kendi antrenörü tokatladı” dedi. Başkan Çalık daha önce hakeme küfür ettiği için 45 gün hak mahrumiyeti cezası alıştı.
Bugün 12:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:59 TSİ )
Çalık: Ben olaylara kesinlikle karışmadım
Çalık: Ben olaylara kesinlikle karışmadım
Bugün 12:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz