4-1 kazandıkları maçın ardından Kandıra ekibinin futbolcularına yapılan saldırı gündemin ana konusu oldu. Futbolcular tekme ve yumruklar sonrası ciddi şekilde darp edildi. Futbolculardan Alper Emiral ve Batuhan İpek karakola gidip şikayetçi oldu. Ancak kulüpten gün boyu herhangi resmi bir açıklama ya da kınama gelmedi. Konu ile ilgili neden bu kadar yavaş davranıldığı merak ediliyor ve Kandıra ekibinden açıklama bekleniyor.
Bugün 15:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:12 TSİ )
Kandıra Gençlerbirliği’nden açıklama bekleniyor
Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor, deplasmanda Başiskele Belediyespor ile karşılaştı.
Bugün 15:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz