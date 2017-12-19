Kandıra Gençlerbirliği’nden açıklama bekleniyor

4-1 kazandıkları maçın ardından Kandıra ekibinin futbolcularına yapılan saldırı gündemin ana konusu oldu. Futbolcular tekme ve yumruklar sonrası ciddi şekilde darp edildi. Futbolculardan Alper Emiral ve Batuhan İpek karakola gidip şikayetçi oldu. Ancak kulüpten gün boyu herhangi resmi bir açıklama ya da kınama gelmedi. Konu ile ilgili neden bu kadar yavaş davranıldığı merak ediliyor ve Kandıra ekibinden açıklama bekleniyor.