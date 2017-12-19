Ellibeş, projeleri halka gösterdi

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, farklı bir çalışma ile dikkat çekiyor. Ellibeş, önceki gün ilçede yapılan projeleri halka tanıtmak adına bir gezi programı düzenledi. Vatandaşlarla ilk olarak Ilıca Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda buluşan Ellibeş, hayata geçirilen projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Ellibeş burada yaptığı konuşmada, “2014 seçimlerinde söz verdiğimiz projelerin yüzde 90’lık kısmını seçime 1 yıl kala tamamladık” dedi.

NÜFUSUMUZ 160 BİN OLDU

Gölcük’ün tüm mahallelerinden gelen 30 kişilik bir grubun katıldığı gezi öncesinde vatandaşlara seslenen Ellibeş, “Gölcük 160 bin kişinin yaşadığı bir ilçe ve herkesi memnun edebilmek için çaba gösteriyoruz. Görevimizdeki üçüncü dönem bitecek. Söz verdiğimiz projelerin yüzde 90’ını bitirdik. Bütün bu çalışmaları sizlere göstermek ve tanıtmak amacı ile bu programı düzenledik” diye konuştu.

İLÇEYİ DOLAŞTILAR

Belediye başkanı Mehmet Ellibeş ve vatandaşlar, kahvaltının ardından ilçedeki projeleri yerinde görme şansı buldular. Gölcüklüler, ilk olarak sanayide devam eden inşaat çalışmalarını gördü ve ardından Migros yıkım alanını inceledi. İlçe halkı daha sonra ise Yalı Evleri, Yukarı Değirmendere Kent Meydanı, İhsaniye Kent Meydanı ve Sivritepe Kentsel Dönüşüm Alanı’nı gezdi.