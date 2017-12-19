Bugün 15:14 TSİ - Eğitim

AGD İzmit’ten siyer sınavı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her yıl düzenlenen Peygamberimizin hayatı ile ilgili düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması’na bu yıl 870 öğrencinin katıldığı belirtildi.