Yapılan tanıtımın ardından gelen taleplerle belirlenen öğrenciler geçtiğimiz hafta sonunda İzmit Ulugazi İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen sınava katıldılar. Program ile ilgili bilgi veren AGD İzmit Şube Başkanı Recep Çelik, sınav sonuçlarının 31 Aralık’taki ‘Mekke’nin Fethi’ programında açıklanacağını duyurdu.
Bugün 15:14 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:15 TSİ )
AGD İzmit’ten siyer sınavı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her yıl düzenlenen Peygamberimizin hayatı ile ilgili düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması’na bu yıl 870 öğrencinin katıldığı belirtildi.
Bugün 15:14 TSİ - Eğitim
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Yorumlar
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Abdulkadir - Öğrencileri AGD tarafından belirlenmiyor, kendileri isterlerse katılıyor.
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