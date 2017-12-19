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AGD İzmit’ten siyer sınavı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her yıl düzenlenen Peygamberimizin hayatı ile ilgili düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması’na bu yıl 870 öğrencinin katıldığı belirtildi.

Yapılan tanıtımın ardından gelen taleplerle belirlenen öğrenciler geçtiğimiz hafta sonunda İzmit Ulugazi İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen sınava katıldılar. Program ile ilgili bilgi veren AGD İzmit Şube Başkanı Recep Çelik, sınav sonuçlarının 31 Aralık’taki ‘Mekke’nin Fethi’ programında açıklanacağını duyurdu.

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Yorumlar

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Abdulkadir - Öğrencileri AGD tarafından belirlenmiyor, kendileri isterlerse katılıyor.

Yanıtla . 0Beğen 19 Aralık 17:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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