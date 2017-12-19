Bilgi Köprüsü’nde Yerli Malı coşkusu

Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda 2’nci geleneksel Yerli Malı Haftası bölgelerin sunumu, kültürel kıyafetleri, bölgenin yöresel objeleri ve veliler tarafından yapılan yöresel yemekler ile kutlandı. Montessori sınıflarında Yerli Malı kutlamaları 7 bölgenin öğrenciler ve velileriyle evde sunum hazırlıkları yapmasıyla başladı. Bölgeye ait görsel dokümanlar, yöresel kıyafetler, bölgenin gözde objeleri ve danslarını hazırlayan aileler çocuklarını okula yöresel kıyafetleri ile getirdi.

SUNUMLAR KEYİF KATTI

Her sınıfta coşkuyla kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında İpek Böcekleri Sınıfı, Doğu yöresinin sunumunu yaparken çiğköfte yoğurdu. Gökkuşağı Sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri sıra gecesi ile bölge sunumlarına keyif katarken Minik Tırtıllar Sınıfı’nda da yayık ayranı yaptılar. Tüm sınıflarda da farklı farklı bölgelerin sunumları keyiflere keyif kattı. Çocuklara; yerli malını kullanma, sahip çıkma ve tutumlu olma bilinci hafta boyunca aşılandı.