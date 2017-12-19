Otomotiv yine yükselişte

İhracatta kasım sonu itibariyle 2008 yılındaki 24.7 milyar dolarlık rekoru kıran otomotivciler, üretimde de tarih yazdı. Toplam üretim 11 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 544 bin adete yükseldi. Otomobil üretimi ise tarihinde ilk kez 11 ayda 1 milyon barajını aştı.
BÜYÜK YÜKSELİŞ VAR
Üretiminin yüzde 79’unu ihraç eden Türk Otomotiv Sanayi, aralık ayına ihracat ve üretimde tarihi rekorlar kırarak girdi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, otomobil üretimi tarihinde ilk kez 1 milyon barajını aşarken, toplam otomotiv üretimi ise 11 ayda geçen yılın toplam üretimini geride bıraktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 544 bin adete yükselirken, otomobil üretimi ise yüzde 24 gibi ciddi bir artışla 1 milyon 48 bin adete ulaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz