Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:25 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:28 TSİ )

Otomotiv yine yükselişte

Otomotiv sektörü rekora doymuyor.

İhracatta kasım sonu itibariyle 2008 yılındaki 24.7 milyar dolarlık rekoru kıran otomotivciler, üretimde de tarih yazdı. Toplam üretim 11 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 544 bin adete yükseldi. Otomobil üretimi ise tarihinde ilk kez 11 ayda 1 milyon barajını aştı.

BÜYÜK YÜKSELİŞ VAR

Üretiminin yüzde 79’unu ihraç eden Türk Otomotiv Sanayi, aralık ayına ihracat ve üretimde tarihi rekorlar kırarak girdi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, otomobil üretimi tarihinde ilk kez 1 milyon barajını aşarken, toplam otomotiv üretimi ise 11 ayda geçen yılın toplam üretimini geride bıraktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 544 bin adete yükselirken, otomobil üretimi ise yüzde 24 gibi ciddi bir artışla 1 milyon 48 bin adete ulaştı.

Bugün 15:25 TSİ - Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İş’ten dijital dönüşüme 155 milyon dolar yatırım mask
İş’ten dijital dönüşüme 155 milyon dolar yatırım
Beyaz eşyada iç talep azaldı  mask
Beyaz eşyada iç talep azaldı 
Otomotiv yine yükselişte mask
Otomotiv yine yükselişte
314 firma eleman arıyor mask
314 firma eleman arıyor
Yeni yıl için en kullanışlı hediye mask
Yeni yıl için en kullanışlı hediye
Kordsa’dan Kocaeli'ye dev yatırım! mask
Kordsa’dan Kocaeli'ye dev yatırım!
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı mask
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı
Sokak ortasında bıçaklama! mask
Sokak ortasında bıçaklama!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
Kongre ve Kültür Merkezi 2019’da hizmete girecek mask
Kongre ve Kültür Merkezi 2019’da hizmete girecek

GALERİ

Kimyasal madde yüzünü yaktı..! mask
Kimyasal madde yüzünü yaktı..!
Sütçü Zeki'nin 40 yıllık bisikletli mesaisi... mask
Sütçü Zeki'nin 40 yıllık bisikletli mesaisi...
Yüzen ordu, 'TCG Yıldırım’ savaş her an hazır... mask
Yüzen ordu, 'TCG Yıldırım’ savaş her an hazır...
Elinizi çabuk tutun! %90'ı satıldı... mask
Elinizi çabuk tutun! %90'ı satıldı...
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı mask
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
“Seninleyiz Kudüs” Kocaeli Kudüs için tek yürek oldu mask
“Seninleyiz Kudüs” Kocaeli Kudüs için tek yürek oldu
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR